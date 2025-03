Henn vastasest: teisel poolajal leidsid nad need augud üles

Iisraeli surve oli eriti teisel poolajal väga suur. "Lööke neil oli, aga esimesel poolajal kastist vist ainult kolm lööki. Esimene poolaeg, ma arvan, oli asi kontrolli all. Suurt ohtu ei olnud. Palli valdasid nad kindlasti rohkem, aga ohtu kastis väga palju ei olnud," kommenteeris Eesti koondise peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

Seejärel aga pilt muutus. "Proovisime paremat äärt natuke lappida. Langesime viiesesse. Kuna ma ei ole seda väga palju teinud, siis ei suutnud võib-olla kõige paremini sellega kohe kohaneda. Kindlasti peame selle üle vaatama," rõhutas juhendaja.

"Kui esimene poolaeg suutsime kasti esist päris hästi kontrollida, teine poolaeg leidsid nad need augud üles. Paar korda oli õnne. Sellega peame kindlasti tööd tegema. Sellega kindlasti rahul olla ei saa."

Henn soovib koondisega katsetada erinevad asju. Iisraeli vastu näiteks Mattias Käidiga. "Kindlasti nägime Mattiast natuke kõrgemal. Tal on kiirust ja võimsust. Väravale orienteeritud mängija - tahtsime teda natuke kõrgemal näha. Eks analüüsime läbi ja teeme uued otsused Moldovaks."

Poolajal vahetati pingile väravavaht Karl Jakob Hein, kes oli esimesel poolajal põrganud kokku Märten Kuusega ja teinud viga oma õlale. Kui tõsine see on? "Praegu ta tundis, et pigem ei saanud jätkata," kommenteeris Henn. "Eks järgmised tunnid ja päevad annavad vastuse."

Õnneks oli ka varuväravavaht Matvei Igonen oma ülesannete kõrgusel. "Tuli sisse, kohe päästis paari suure tõrjega. Ta oli omal kohal," tunnustas peatreener.