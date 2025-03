Heina osas tehakse otsus Moldova mängu hommikul

Eesti jalgpallikoondis saabus Moldovasse, et valmistuda järgmiseks MM-valikmänguks. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles ERR-ile, et väravavaht Karl Jakob Heina staatus saab selgeks mängupäeva hommikuks.

Eesti koondis alustas laupäeval maailmameistrivõistluste valikturniiri ning läks võõrsil Iisraeli vastu ka juhtima, kuid lubas siis vastasel lüüa kaks väravat. Teisipäeval jätkatakse valiksarja võõrsil Moldova vastu, kes sai oma avamängus Norralt 0:5 kaotuse.

"Sellisel hetkel võib-olla on treeneril natuke lihtsam meeskonda ette valmistada, isegi ei pea lisamotivatsiooni otsima," ütles Eesti peatreener Jürgen Henn järgmise vastase kohta. "Selge on, et kõik tahavad näidata, et kas oli juhus või ei olnud parim mäng, on vaja tõestada. Ootame näljast vastast."

Eesti puurilukk Karl Jakob Hein kukkus Iisraeli vastu valusalt ning vigastas oma õlga, Henni sõnul selgub esiväravavahi osalus tõenäoliselt teisipäeva hommikul. "Olukord on suures pildis sama, midagi katki tõenäoliselt ei ole. Õlg natuke valu teeb," ütles Henn. "Kas läheb praktiliselt 24 tunniga midagi paremaks, saame [teisipäeval] otsustada, kui ta tunne on pärast treeningut selgem."

Henni sõnul on teiste vigastatud mängijate seis parem. "Rauno [Sappinen] tunneb end põlve osas paremini, teda ootame homme valikus. Michael Schjønning-Larsen samuti," ütles peatreener. "Kui temaga rääkisin, siis ütles, et põlv on parem kui enne mängu, tema tundub ka 100 protsenti korras."

Kaitsjad Märten Kuusk ja Rasmus Peetson Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Iisrael lõi ilma kapten Karol Metsata mängiva Eesti kaks väravat, kuid suures pildis sai Eesti kaitseliin täitsa kenasti hakkama. "Asjad sujusid, esimene poolaeg sujus ka meeskonna vaatest hästi. Tulid need asjad välja, mis me kokku leppisime ja milleks valmistunud olime. Kahju sellest väravast, see tuli õnnetult. Neil väga suurt survet esimesel poolajal meie väravale ei olnud," rääkis Märten Kuusk.

"Teine poolaeg läks [surve] suuremaks. Kaitses lasime natuke liiga kergelt värava ette, aga Igonen ja teised mehed tegid ka head tööd. Kahjuks kaotus, võib-olla viigi või võiduga räägiksime teisi asju. Aga tuleb vastu võtta," lisas ta.

Moldova lubas aga oma väravavõrku viis palli. "Neil kindlalt on all-in pärast sellist kaotust. Mitte võib-olla alguses ja ka taktikaliselt, aga see mentaliteet võib olla päris julge, eriti kodus. Ei ole midagi kaotada," ütles Kuusk teisipäevase vastase kohta.

"Me peaksime keskenduma enda asjadele, mitte sellele, kuidas nad mängivad. Meil on taktikaliselt üle vaadatud ja analüüsitud, mida nad teha tahavad. Eks homne mäng näitab, vaja ongi kiiresti ära tunda, kuidas nad mängivad ja mida teevad. Mis kombinatsioone kasutavad ja ka meie poolt on oluline, et võtaksime palliga vastustuse, kaitses vastutuse. Ja mängiksime julgelt," sõnas Kuusk.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne valikmängust Moldovaga algab teisipäeval kell 18.45.