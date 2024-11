Eesti laskesuusakoondise peatreener palub natuke kannatust

Laupäeval Idre Fjällis valitsenud jäised tingimused, mis tekitasid ebavõrdseid olusid, asendusid pühapäeval, eriti meeste sõiduks, märksa stabiilsemate ilmastikutingimustega.

Laupäeval tavadistantsil 20. koha saanud Zahkna ei eksinud 10 kilomeetri sprindidistantsil kummaski tiirus ning teenis olümpiavõitjate Sebastian Samuelssoni ja Jesper Nelini järel kolmanda koha. Ühe eksimuse teinud Samuelssonile kaotas ta 59,6 sekundiga, Nelinile jäi Zahkna alla vaid 3,1 sekundiga. Neljanda koha saanud MK-sarja eliitsõitjat Martin Ponsiloumat edestas Zahkna ligi minutiga, esikümnesse tuli ka 10. koha saanud Mark Markos Kehva.

Naiste sprindis ei leidunud vastast Elvira Öbergile, kes edestas koondisekaaslasi Anna-Karin Heidejnbergi ja Ella Halvarssoni. Eestlannasid mahtus esikümnesse kaks – laupäeval ebaõnnestunud Johanna Talihärm oli omavahelises konkurentsis pühapeval parim, saades seitsmenda koha. Kümnendana lõpetas Susan Külm. Tuuli Tomingas oli 12. ja Regina Ermits 13.

"Ma ütleks, et omavahelises konkurentsis ei olnud tulemused üllatus. Mõned tulemused olid oodatust paremad, mõned kehvemad. Üldiselt ei näinud me suuri üllatusi. Rootsi sportlastega ei saa me end päris võrrelda, sest meie suusad olid ettevalmistatud võrdselt meie sportlaste jaoks, mitte võitlemaks rootslastega," ütles Eesti koondise peatreener Stefan Lindinger.

"Robert Heldna laupäevane esitus oli mulle isiklikult pisut üllatav. Kuigi ma nägin, et ta paistab olema heas vormis. Seda saame me lugeda üllatuseks. Meil oli laupäeval meeste konkurentsis väga hea tulemus ja samuti pühapäeval Rene poolt."

Esimeseks MK-sarja trimestriks valitakse koondisesse viis meest ja viis naist, ent nimeliselt ei saa Lindinger veel sportlasi välja öelda. Koondise peatreener on rahul, et stabiilse naiskonna kõrvale on nüüdseks kerkinud tänu noortele ka meeskond, mis võib kollektiivselt teha teatesõitudes soliidseid tulemusi.

Mõistagi tahaks koondis häid tulemusi näidata ka esimesel trimestril, ent kuna hooaja põhieesmärgiks on teha veelgi parem MM kui eelmisel aastal, võib see tähendada ka lõivu maksmist MK-sarja etappidel.

"Eesti sportlased vajavad praeguse arengu juures natuke rohkem aega, et olla hooaja jooksul kaks või kolm korda tippvormis. Võib-olla saame me seda teha järgmisel hooajal, et nad oleksid kohe hooaja alguses tippvormis. Seejärel saaksime me neid treenida vormi osas üles-alla. Praegu on minu hinnangul selleks liiga vara ja peame olema pisut ettevaatlikud," arvab Lindinger.

Laskesuusatamise MK-sari algab Soomes Kontiolahtis 30. novembril segateatesõitudega.