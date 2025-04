Laskesuusaliit ootab endiselt Lindingeri haiguslehe lõppu

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna teatas aprilli alguses, et alaliit on esitanud laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindingerile ettepaneku tööleping lõpetada.

Lindinger viibib 2. maini haiguslehel, mistõttu ei ole alaliit temaga suhelda saanud, kuid Postimees Sport avalikustas reedel, et laskesuusakoondise peatreener osales reedel rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) koolitusel. "See et ta IBU koolitusel on, oli planeeritud. Seda teadsime, koolitused planeeritakse sügisel ära," ütles Kärsna Vikerraadiole.

"See et ta täna seal osales, oli meie jaoks suur üllatus. Meil oli sama info, ta on kuni järgmise nädala lõpuni haiguslehel," lisas ta.

Kärsna kinnitas, et Lindingeri töölepingu osas pole muutusi juhtunud ning Eesti alaliit on suhelnud vaid austerlase esindajatega. "Viimane info oli see, et viidati haiguslehele ja palvele kuni haiguslehe lõpuni mitte tülitada," ütles Kärsna.

"Laskesuusatamise alaliidu juhtkond on teinud otsuse, et temaga töölepingut ei jätka. Jätkuvalt oleme seda meelt, et sooviks temaga kokku saada ja poolte kokkuleppel tööleping lõpetada. Ning minna oma teed edasi," jätkas alaliidu president. "Oleme siiamaani aktsepteerinud tema soove ja olnud ootel, kuni ta soovib meiega suhelda."

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon on alustanud uue treeneri otsinguid ning Karel Viigipuu kõrvale tahetakse uus juhendaja leida maikuu jooksul. Alaliit on kandidaatidega kohtunud ning Kärsna sõnul on otsinguprotsess seni positiivne olnud. "Nii lühikese etteteatamisega on päris mitu head kandidaati olnud. Oleme olukorras, kus meil on võimalus valida," ütles ta.