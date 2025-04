Eesti laskesuusakoondis lõpetab peatreener Lindingeriga koostöö

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna kinnitas ERR-ile, et alaliit on esitanud laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindingerile ettepaneku tööleping lõpetada.

Kärsna ütles ERR-ile, et alaliit rääkis sportlastega tulevikuplaanidest ning ühiselt jõuti arusaamale, et koostöö Lindingeriga peab lõppema. "Meie poolt on tehtud Stefanile ettepanek poolte kokkuleppel tööleping lõpetada," ütles alaliidu president.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon ei ole aga koondise peatreeneriga kontakti saanud, sest Lindinger viibib endiselt haiguslehel. "Meie jaoks on oluline tiim ja sportlased, hästi väärtuslik tagasiside sportlaste poolelt. Nende nägemus, kas jätkata või mitte ja kuidas. Sellest lähtume, alaliit toimetab sportlaste jaoks," lisas Kärsna.

Tänavuse laskesuusahooaja vältel tuli avalikuks, et Lindinger viibis paljude laagrite ja võistluste ajal kodus ning heitles isiklike murede ja terviseprobleemidega. "Lühidalt kokkuvõttes on see, et Stefanil on peres olnud väga rasked ajad. Ta tähelepanu on täitsa mõistetavalt pere juures olnud, aga samas töökoht on peatreener. Kui sa ei suuda olla kohal, füüsiliselt või mõtetes, siis sedasi jätkata on väga keeruline," selgitas Kärsna.

"Ajakirjanduses on tunne jäänud, et justkui oleks koondises toksiline õhkkond. Seda ei ole. Ükski sportlane pole öelnud, et on võimatu koostööd teha," lisas ta. "Pigem ongi tagasiside see, et tahaks, et treener oleks kohal. Tänases situatsioonis, võttes arvesse tema perekondlikku olukorda, kahjuks me ei näe, et see oleks võimalik."

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon on ühtlasi alustanud uue treeneri otsinguid ning on saanud sisendit ka sportlastelt. "Mitmes koondises on treenerite vahetusi, loodan, et lähima kuu-pooleteise jooksul kindlasti saame. Aga teine treener, Karel Viigipuu jätkab," sõnas Kärsna. "Nii kaua kui uut treenerit leiame, siis treeningud ei katke ja ettevalmistusperiood kulgeb plaanitult."

Aga kes siis Eesti alaliidu radaril ka on? "Nimesid on, aga kuna kohtumisi ei ole olnud, ei saa mainida. Aga esimestega on kohtumised juba lähinädalatel," vastas alaliidu president.

Lindinger asus ametisse 2023. aasta maikuus.