Endrekson ja Raja istuvad USA-s ühte paati nimekate sõudjatega

Kui kuu aega tagasi nimetasid võistluse korraldajad üheks osalejaks 2016. aasta olümpiapronksi Allar Raja, lisandus kolmapäeval talle ka 45-aastane Endrekson. Mõlemad tõmbasid Pariisi olümpiaga tippsportlaskarjäärile joone alla.

"Tõnu on sõudmise legend: kuued olümpiamängud ja medal neist kahelt teevad temast ühe ala suurkuju. On eriliseks auks, et ta lõpetab oma karjääri siin," kommenteeris võistlusdirektor Gene Kininmonth.

Lisaks Rajale ja Endreksonile kuuluvad muu maailma koondisesse veel kaks mees- ja neli naissõudjat, kes osalesid ka Pariisi olümpiamängudel. Koosseisu on kinnitatud Pariisis pronksi võitnud hollandlane Simon van Dorp, mitmekordne maailmameister ja olümpiamedalist, Austria sõudja Magdalena Lobnig, kolmel OM-il käinud kanadalanna Caileigh Filmer ning Tokyo olümpiapronks, austraallanna Ria Thompson.

12. aprillill toimuval võistlusel osalev USA koondis kinnitatakse pärast sealsete sisesõudmisvõistluste lõppu 23. märtsil.