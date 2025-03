Alaliit ajas Norra laskesuusatähe vihale: kui oleks võimalik, vahetaksin koondist

Laskesuusatamise kolmekordne maailmameister Vetle Sjaastad Christiansen kritiseeris teravalt Norra laskesuusaliitu ja ütles, et vahetaks rahvuskoondist, kui see oleks võimalik.

Norra laskesuusaliit avaldas esmaspäeval nimekirja koondislastest, kes pääsevad starti sel nädalal Sloveenias Pokljukas toimuval MK-etapil. Sjaastad Christiansen valitute hulka ei kuulunud. Tema asemel kaasati koosseisu Johannes Dale-Skjevdal ja MK-sarja debüüti ootav Isak Frey.

"Ma ei saa üldse aru, miks mind Pokljuka etapiks ei valitud. Olen vihane ja kui see oleks võimalik, siis vahetaksin koondist," rääkis Sjaastad Christiansen Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Sjaastad Christiansen oleks saanud võistelda sel nädalal Otepääl toimuval IBU karikasarja viimasel etapil, kuid otsustas esmaspäevase uudise valguses sellest loobuda. "Ma ei leppinud sellega. Ma ei saanud jääda Otepääle ja teha nägu, et kõik on korras," sõnas ta.

Sjaastad Christiansen võitis möödunud nädalavahetusel Otepääl toimunud IBU karikasarja eelviimasel etapil pühapäevase ühisstardi ning saavutas teise koha nii sprindis kui ka jälitussõidus. Kolmekordne maailmameister ja 2022. aasta Pekingi olümpia võistkondlik kuldmedalist on enda arvates näidanud viimastel kuudel piisavalt head vormi, et MK-sarjas koosseisu pääseda.

"Meie alaliit on väga huvitatud rääkima vaimse tervise teemadest, aga ise kohtlevad sportlasi niimoodi... Väga kummaline. Valikukriteeriumite põhjal pole minu eemalejäämine loogiline. Valikukriteeriumite kohaselt on olulised kaks asja – rahvusvahelised tulemused ja hiljuti näidatud vorm, aga kumbagi neist nad ei vaata. On selge, et selline käitumine mõjutab sportlase psüühikat," kurjustas Sjaastad Christiansen.

"Oleme juba ammu harjunud suure osa treeningtööst ise tegema, lootuses, et tänu sellele suhtutakse meisse koosseisu valimisel mõistvamalt. Kogu meie treeningplaan on üles ehitatud tippvõistlusteks valmistumisele, kuid nüüd oleme justkui süsteemi hammasrataste vahele jäänud. Treenerid pole meile toeks. Tunnen end hüljatuna. Kui treenerid ei kaitse meie huvisid, siis kes seda teeb?", lisas ta.

17-kordse tiitlivõistluste medalisti arvates oleks pidanud tema saama valituks Dale-Skjevdali asemel. "Kui võrrelda minu ja Johannese tulemusi kogu senise hooaja lõikes, siis meil kummalgi pole olnud hea hooaeg, kuid mina olen teda võitnud kõikidel võistlustel, kus oleme koos startinud."

Johannes Dale-Skjevdal IBU karikasarja etapil Otepääl. Autor/allikas: Brit Maria Tael.

Norra laskesuusakoondise spordidirektor Per Arne Botnan ütles vastuseks, et koosseisu valimisel lähtutakse eeskätt kogu hooaja tulemustest. "Vetle võib viimase kolme võistluse põhjal seda arvata, kuid meie ei otsusta selle põhjal. Kõik otsused põhinevad pikaajalistel tulemustel. Meie arvates on Johannes saavutanud häid tulemusi kogu hooaja jooksul ja seetõttu pääses tema Vetle asemel koosseisu."

Dale-Skjevdal ise arvab, et väärib kohta MK-sarja koosseisus. Ka tema on kuulunud suure osa hooajast niinimetatud B-koondisesse. "Ma tegelikult ei taha kommenteerida, kes väärib või ei vääri kohta. Meie meeste laskesuusatamine on praegu hirmkõval tasemel. Mul on sel hooajal IBU karikasarjas kirjas kuus võitu. Arvan, et see õigustab minu kohta MK-sarja koosseisus."

Mazet: Isak ja Johannes on olnud Vetlest pisut paremad

Norra koondise peatreener Siegfried Mazet ei nõustu Sjaastad Christianseni kriitikaga, kuid samas mõistab tema rahulolematust.

"Kohti MK-sarja koosseisus on ainult kuus ja Isakil on olnud suurepärane hooaeg. Võib-olla on Vetle viimasel ajal olnud veidi parem kui Johannes, aga kui vaatame hooaega tervikuna, siis Isak ja Johannes on olnud pisut paremad," kommenteeris Mazet.

"Kogu olukord on kahetsusväärne. Ma võiksin ka Vetle kohta asju öelda, aga ma ei ütle. Las need jäävad meie vahele," lisas ta. "Meil on mõnikord olnud erimeelsusi, sest Vetle on väga osav meediaga rääkima ja oma mõtteid väljendama. Aga ma liiga palju ei muretse, me saame sellest koos üle."

Siegfried Mazet Autor/allikas: ERR

Mida arvab peatreener Sjaastad Christianseni soovist rahvuskoondist vahetada? "Mul pole selle kohta midagi öelda. Inimesed on vabad ja võivad teha, mida tahavad. Tean vaid ühte asja – kui sportlased pole koondises, siis on sinna väga keeruline tagasi pääseda. Tase langeb, kui ei treenita kõige kõvemas konkurentsis. Võib-olla ma eksin ja võib-olla ta suudaks edukas olla ka mõnes muus koondises."

MK-hooaja eelviimane etapp Pokljukas algab neljapäeval naiste 15 km tavadistantsiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kell 16.00.