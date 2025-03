37-aastane Jakov Fak üllatas koduses Pokljukas võiduga

Rasketes oludes kodupubliku ees triumfeerinud 37-aastasele Fakile oli see seejuures esimene MK-etapivõit pärast hooaega 2014/2015. Kokku on tal nüüd üheksa esikohta.

Teiseks tuli norralane Sturla Holm Lägreid (1; +34,3), kes haaras koondisekaaslaselt Johannes Thingnes Bölt (1; +1.52,3) ühtlasi ka üldliidri vesti. Bö lõpetas kümnendana.

Kolmandana mahtus pjedestaalile rootslane Martin Ponsiluoma (2; +44,3) ning kuue hulka tulid veel Tommaso Giacomel (Itaalia; 2; +51,2), Johannes Dale-Skjevdal (Norra; 1; +1.24,4) ja Quentin Fillon Maillet (Prantsusmaa; 3; +1.29,5).

Rene Zahknal jäi MK-sarja punktikohast pisut puudu - eestlane lõpetas 42. kohal (2; +5.34,6). Mark-Markos Kehva oli 84. (0; +9.01,0) ja Yaroslav Neverov 93. ehk viimane (7; +15.11,4). Jakob Kulbin ei startinud.

Enne võistlust

Eesti mehi on neljapäeval stardis neli: Rene Zahkna (number 17), Jakob Kulbin (45), Mark-Markos Kehva (84) ning Yaroslav Neverov (90). MK-sarja üldvõidu nimel käib viimaste sõitudega põnev heitlus, sest Johannes Thingnes Böl on liidrina 936 ja Sturla Holm Lägreidil teisena vaid viis punkti vähem.

Tingimused Pokljukas on nii vesised, et teisipäevased treeningud jäeti ära ning algselt reedele planeeritud meeste tavadistants tõsteti suurema vihmasaju ootuses samuti neljapäevale. IBU võistlusdirektori Borut Nunari sõnul on tõenäoline, et mõni nädalavahetuseks planeeritud võistlus tuleb ära jätta.

"Suurim probleem on selles, et rajatingimused pole piisavalt head. Kõige tähtsam on rajalt vesi eemaldada, aga kui pumpame 1000 liitrit välja, sajab taevast samal ajal 5000 liitrit alla," tõdes Nunar NRK-ga rääkides.

"Tingimused on täiesti kohutavad. Rajal on jää, rahe ja lörtsi segu ja see ei näe hea välja," kommenteeris NRK kommentaator Emil Hegle Svendsen. "Need on ilmselt kõige kehvemad tingimused, mida kunagi näinud olen. Mõnes kohas ei ole võimalik suusatada - see on laskesuusatamise paroodia," lisas Norra koondislane Endre Stromsheim.