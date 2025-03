Heas hoos Simon võitis jälle, eestlannad ebaõnnestusid täielikult

Eelmisel MK-etapil Nove Mestos nii jälitus- kui teatesõidu võitnud ja sprindis kolmanda koha saanud Simon läbis neljapäeval kõik tiirud puhaste paberitega ning edestas teise koha saanud, vaid oma võistluse viimasel lasul eksinud Hanna Öbergi 39,1 sekundiga.

Kolmas oli samuti puhtalt lasknud sakslanna Franziska Preuss (+46,2), karjääri parima koha sõitis välja rootslanna Anna-Karin Heijdenberg (0+0+1+0; +1.04,1). Neile järgnesid kolm prantslannat Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot. Esimese 20 sekka sõitsid viis prantslannat, aga ka kolm ukrainlannat; sealjuures oli 20-aastane Olena Horodna puhta laskmise juures 13.

Eesti laskesuusatajatel oli neljapäeval raske päev. Regina Ermits (1+2+3+0) tegi küll viimases püstitiirus hea soorituse, aga sellele eelnesid kuus möödalasku ning ligi kaheksaminutiline kaotus andis talle 74. koha. Johanna Talihärm tegi tiirus peaaegu sama (1+3+2+0), kaotas 9.20 ja oli 84. Hanna-Brita Kaasik astus pärast esimest lasketiiru rajalt maha, Violetta Konopljova oli pärast kolme lasketiiru viimasel kohal ja jättis siis samuti võistluse pooleli.

Enne võistlust:

Tingimused Pokljukas on nii vesised, et teisipäevased treeningud jäeti ära ning algselt reedele planeeritud meeste tavadistants tõsteti suurema vihmasaju ootuses samuti neljapäevale. IBU võistlusdirektori Borut Nunari sõnul on tõenäoline, et mõni nädalavahetuseks planeeritud võistlus tuleb ära jätta.

"Suurim probleem on selles, et rajatingimused pole piisavalt head. Kõige tähtsam on rajalt vesi eemaldada, aga kui pumpame 1000 liitrit välja, sajab taevast samal ajal 5000 liitrit alla," tõdes Nunar NRK-ga rääkides.

"Tingimused on täiesti kohutavad. Rajal on jää, rahe ja lörtsi segu ja see ei näe hea välja," kommenteeris NRK kommentaator Emil Hegle Svendsen. "Need on ilmselt kõige kehvemad tingimused, mida kunagi näinud olen. Mõnes kohas ei ole võimalik suusatada - see on laskesuusatamise paroodia," lisas Norra koondislane Endre Stromsheim.

Kui naised neljapäeval starti lubatakse, on võistlustules neli eestlannat. Numbri all 17 stardib Regina Ermits, numbrit 63 kannab Johanna Talihärm ning stardirivi lõpus tulevad rajale Hanna-Brita Kaasik (88) ja Violetta Konopljova (98).