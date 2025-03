Ilmataat sundis Pokljuka MK-etapi korraldajaid muudatusi tegema

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) teatas teisipäeval, et keeruliste ilmaolude tõttu muudetakse Pokljuka MK-etapi ajakava.

Pokljukas on viimastel päevadel olnud ootamatult soe ilm ja tugevad vihmasajud. Teisipäeva lõunal mõõdeti võistluspaigas õhutemperatuuriks 6 soojakraadi.

"Võistluspaik oli veel eelmisel nädalal laitmatus korras, kuid tugev vihm ja soe tuul on radasid tõsiselt kahjustanud. Ka praegune ilmaprognoos ei luba midagi meeldivat – jätkuvalt on oodata vihma ja soojakraade. Oleme seetõttu võistlusprogrammi ümber teinud nii, et suudaksime tagada kõigile sportlastele võimalikult võrdsed tingimused," selgitas olukorda MK-sarja võistlusdirektor Borut Nunar.

Kui esialgses ajakavas planeeriti naiste tavadistants neljapäevale ja meeste tavadistants reedele, siis uue ajakava järgi toimuvad mõlemad võistlused neljapäeval.

Laupäevaks planeeritud segateatesõit ja paarissegateatesõit leiavad aset pühapäeval ning pühapäevale kavandatud ühisstardist sõidud viidi laupäevale.

"Keskendume nüüd 2,5 km ja 3 km pikkuste ringide ettevalmistamisele ning saame reedet kasutada raja korrastamiseks. Meil on ees keeruline nädal ja peame tegutsema päev korraga," lisas Nunar.

Pokljuka MK-etapi uus ajakava:

Neljapäev, 13. märts

Kell 12.30 (Eesti aja järgi) - naiste tavadistants

Kell 16.15 - meeste tavadistants

Laupäev, 15. märts

Kell 14.35 - naiste ühisstardist sõit

Kell 16.45 - meeste ühisstardist sõit

Pühapäev, 16. märts

Kell 13.05 - paarissegateatesõit

Kell 15.50 - segateatesõit