Real võitis penaltitel Madridi derbi, Dortmund tuli kaotusseisust välja

Esimeses mängus 1:2 kaotuse saanud Aletico ei oleks suutnud paremast algusest unistadagi, kui Conor Gallagher 27 sekundit pärast avavilet palli linnarivaali väravasse toksas ning valju kodupubliku ees vastasseisu viigistas. Gallagherist sai ühtlasi esimene inglane, kes Madridi derbis värava löönud.

Real ei saanud pärast võõrustaja üllatusväravat väga hoogu üles, aga nende õnneks ei ohustanud ka Atletico nende väravat kuigi palju. Avapoolaja lõpuks olid mõlemad meeskonnad mõne võimaluse saanud, aga kaitseliinid püsisid tugevad ning poolajapausile mindi Atletico 1:0 eduseisul.

Real sai aga 70. minutil suurepärase võimaluse, kui võõrustaja kaitsest läbi murdnud Kylian Mbappe kastis maha tõmmati. Külalistele anti penalti, kuid Viniciuse pommlöök vuhises väravast mööda ning koondtulemus püsis viigis. 90. minutil sai Angel Correa suurepärase võimaluse, aga tema pöördelt löök lendas üle Reali värava lati ning Madridi derbi läks lisaajale.

Lisatud pooltunni jooksul tõeliselt ohtlikku olukorda ei tekkinud ning edasipääseja selgus penaltiseerias. Atleticol oli ebaõnne, kui nende teine lööja, Julian Alvarez lüües libises, aga siiski palli väravavõrku saatis. Videokohtunik vaatas aga löögi üle ning selgus, et argentiinlane puudutas palli kahel korral ning tema tabamus ei lugenud.

Atletico väravavaht Jan Oblak sai hetkeks tõeliseks kangelaseks, kui ta tõrjus Reali kapteni Lucas Vasquezi löögi. Paraku põrutas endine Reali mees Marcos Llorente järgneva löögi latti ning Atletico jätkas kaotusseisus.

Antonio Rudiger suutis siis palli Oblakist mööda saata ning Real teenis Madridi derbis emotsionaalse võidu, realiseerides sellega edasipääsu veerandfinaali, kus neid ootab Londoni Arsenal.

Dortmundi Borussia jäi võõrsil Lille'i vastu juba viiendal minutil kaotusseisu, kui Jonathan David kastis löögile sai ning palli Dortmundi puuriluku jalge vahelt läbi saatis. Emre Can realiseeris aga 54. minutil penalti, et kohtumine viigistada. 11 minutit hiljem läks Saksamaa klubi juhtima, kui Maximilian Beier suurepärase löögiga palli Lille'i väravavõrku saatis.

Enam väravalisa ei sündinud ning Dortmund pääses koondtulemusega 3:2 (1:1) veerandfinaali, kus läheb vastamisi võimsa Barcelonaga.

Esimeses kohtumises PSV Eindhovenile lausa seitse väravat löönud Londoni Arsenal läks kodupubliku ees juba kuuendal minutil Oleksandr Zintšenko väravast juhtima, aga Ivan Perisic viigistas 12 minutit hiljem seisu. Declan Rice viis 37. minutil Arsenali taas juhtima, aga PSV teenis Couhaib Driouechi 70. minuti tabamuse järel korduskohtumises siiski 2:2 viigi.

Arsenal kohtub veerandfinaalis pingelise Madridi derbi võitnud Realiga.

Club Brugge'i avakohtumises 3:1 alistanud Aston Villa lõi korduskohtumises kolm vastuseta väravat (Asensio 50., Maatsen 57., Asensio 61.) ning tagas koondtulemusega 6:1 edasipääsu veerandfinaali, kus kohtub Pariisi Saint-Germainiga.

Veerandfinaalide avakohtumised peetakse 8. ja 9. aprillil, korduskohtumised nädal aega hiljem. Meistrite liiga finaal toimub Münchenis 31. mail.

The stage is set in the UEFA Champions League quarter-finals



Arsenal, Real Madrid, Aston Villa, and Borussia Dortmund all secured their spot today pic.twitter.com/doGQYDcKbx