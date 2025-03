Tiger Woods peab tõsise vigastusega operatsioonilauale heitma

15-kordne suurturniiri võitja teatas teisipäeval, et sai tõsise vigastuse kodus trenni tehes. "Olen kodus vaikselt treeningkoormust tõstnud, aga tundsin vasakus kannakõõluses teravat valu. Selgus, et rebestasin selle," sõnas 49-aastane Woods.

"Olen nüüd kodus ja keskendun täielikult oma taastumisele. Tänan teid kõiki toetuse eest," lisas Woods ühismeedias.

Kannakõõluse ehk Achilleuse kõõluse rebend on vigastus, mis vajab pikaajalist taastumist, kuid golfis on see periood tõenäoliselt veidi lühem. Legendaarne golfimängija on oma karjääri jooksul heidelnud mitme vigastusega, kuid viimased aastad on tema jaoks eriti palju kannatust toonud.

Woodsi on häirinud pikalt seljavigastus, mille tõttu pidi ta eelmise aasta septembris hooaja lõpetama ning operatsioonil käima. 2021. aastal sattus Woods Californias autoõnnetusse, mille tagajärjel opereeriti tema pahkluud. Muuhulgas rebestas ta 2008. aastal ka oma parema kannakõõluse.

Woods taastus eelmainitud seljavigastusest ning otsustas sel nädalal toimuvast Players Championshipist loobuda.