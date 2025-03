Aigro: täitsin miinimumeesmärgi, aga üritan suureks mäeks vead parandada

"Koha mõttes rahule ei jää, aga eks väiksel mäel ole punktidega ülitihe ja raske tagant ettepoole tulla," kommenteeris Aigro võistluse järel. "Miinimumeesmärk sai täidetud, aga üritan kõik vead üles leida ja suureks mäeks korda ajada."

Aigro hüppas esimeses voorus 98 meetrit ja teenis 112,4 punkti, mis andis talle 27. koha. Teises voorus kandus Aigro hüpe 95 meetri peale ja andis talle 107,7 punkti, koondtulemus 220,1 silma tähendab kokkuvõttes 24. kohta. See tähistab ühtlasi Aigro karjääri parimat tulemust maailmameistrivõistlustel: nii Oberstdorfis kui Planicas saavutas ta suure mäe võistlusel 25. koha.

Aigro sõnas lõppvõistluse järel, et tehnilise poole pealt oli tema esimese vooru sooritus Trondheimi MM-i parim. "Vaadates hooaja parimaid hüppeid, on aga varu kõvasti. Täna läks nii. Ainuke miinus on vihm: kui paus sisse tuleb, jookseb rada kinni, aga midagi pole teha. Õnneks mind täna väga kaua kinni ei hoitud, aga kiirused on ikka viimased," muigas ta.

Oma MM-debüüdil kohe ka lõppvõistlusele pääsenud 17-aastane Kaimar Vagul sai 90,5-meetrise hüppe eest 90,2 punkti, mis andis talle kokkuvõttes 45. koha. "Loomulikult olen rahul. Mu eesmärk oligi kvalifikatsioonist edasipääs ja sealt edasi on kõik pluss," kinnitas Vagul. "Olen oma esimese MM-stardiga väga rahul. Siit on ainult kogemusi kaasa võtta ja järgmine kord tugevamini tulla. Ega vastutuul on ikka mõnus, seda naudib iga hüppaja, aga vihm võiks ära lõppeda."

Trondheimi suusahüpete suure mäe kvalifikatsioonivõistlus toimub 7. märtsil ehk reedel, lõppvõistlus päev hiljem. "Väikse mäega kogusin endale puuduvat enesekindlust, sest mu hooaeg pole läinud kõige paremini. Kvalifikatsioonist tahaksin [suure mäe võistlusel] edasi pääseda, jällegi on sealt edasi kõik pluss," tõdes Vagul.