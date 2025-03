Aigro saavutas karjääri parima MM-koha, kuld võõrustajatele

Aigro hüppas esimeses voorus 98 meetrit ja teenis 112,4 punkti, mis andis talle 27. koha. Oma MM-debüüdil kohe ka lõppvõistlusele pääsenud 17-aastane Kaimar Vagul sai 90,5-meetrise hüppe eest 90,2 punkti, mis andis talle kokkuvõttes 45. koha.

Teises voorus kandus Aigro hüpe 95 meetri peale ja andis talle 107,7 punkti, koondtulemus 220,1 silma tähendab kokkuvõttes 24. kohta. See tähistab ühtlasi Aigro karjääri parimat tulemust maailmameistrivõistlustel: nii Oberstdorfis kui Planicas saavutas ta suure mäe võistlusel 25. koha.

Esimeses voorus Trondheimi normaalmäe rekordiks 108 meetrit hüpanud Marius Lindvik lendas teises voorus 104,5 meetrit ja kogus kokku 265,5 punkti, mis tõi 26-aastasele Pekingi olümpiavõitjale kodupubliku ees karjääri esimese MM-kulla.

Teine oli sakslane Andreas Wellinger (106,5 m + 104,5 m; 263,2 p) ning pronksi võitis austerlane Jan Hörl (107 m + 102 m; 256,3 p). Üllatajatest tuli üheksandaks Bulgaaria suusahüppaja Vladimir Zografski.

Enne võistlust:

Laupäevasel kvalifikatsioonivõistlusel teenis edasipääsu 50 võistlejat, Aigro pälvis 88,5-meetrise hüppega (103,2 p) 48. koha ning Vagul 93,5-meetrise õhulennuga (100,5 p) 50. koha.

Aigro tõdes, et ei jäänud oma esitusega kuidagi rahule. "Õnneks on sel hooajal ka varem väikseid raskusi olnud, millest järgmisel päeval - nagu Oberstdorfi lennumäel - sai hoopis teisi hüppeid näidata," ütles ta. "Ma väga loodan, et [pühapäeval] natukenegi sinnapoole kisuks ja saaksin minna enda hüppele lähemale, mis annaks kindlasti metraaži ja parandaks ka tulemust protokollis."

Aigro on varasemalt MM-idel normaalmäel teeninud 31., 41. ja 49. koha. 17-aastane Vagul osaleb MM-il esimest korda.

Kvalifikatsioonis sai parima hüppega hakkama norralane Johann Andre Forfang, kellele järgnesid sakslane Andreas Wellinger ning Nelja mäe turnee võitnud austerlane Daniel Tschofenig. Lisaks võistlevad MM-tiitli nimel austerlased Stefan Kraft ja Jan Hörl.

Varasematest maailmameistritest on pühapäeval võistlustules Kraft (2017) ning viimasel kolmel MM-il võidutsenud poolakad Dawid Kubacki (2019) ning valitsev maailmameister Piotr Zyla (2021 ja 2023).