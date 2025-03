Andersson sai pingelises lõpuspurdis Johaugist jagu

Sõidu esimesel kahel ringil kujunes naiste seas välja kuueliikmeline grupp, kuhu kuulusid rootslannad Jonna Sundling, Frida Karlsson ja Ebba Andersson ning norralannad Astrid Öyre Slind, Heidi Weng ja Therese Johaug.

Suusavahetusse jõudes juhtus Slindil aga õnnetus, kui ta ootavale suusapaarile kogemata vastu läks. Suusk libises tal vahetusalas eest ära ning norralanna kaotas seetõttu märkimisväärselt aega, langedes ühtlasi ka kõrgest mängust. Seejärel juhtis sõitu peamiselt Johaug, kuid Andersson, Weng ja Sundling olid ta kannul. Karlsson langes vabatehnikas esimeste kilomeetritega juhtgrupist.

16,6 kilomeetri peal libises aga Sundling paremas kurvis ning kukkus täpselt Wengi jalge ette. Mõlemad kaotasid sellega aega ning maailmameistri selgitasid pärast seda valitsev meister Andersson ning kolmekordne maailmameister Johaug.

Võimsad naised suusatasid võistluse lõpuni sisuliselt kõrvuti ning lõpusirgel leidis aset tõeliselt pingeline duell. Võitja selgitamiseks läks vaja fotofiniši abi, aga 27-aastane Andersson oli siiski millimeetrite võrra eespool ning kaitses MM-tiitlit.

Pronksmedali pälvis Sundling (+10,2), kes edestas kolmanda koha heitluses napilt Karlssonit (+10,5) ning Wengi (+11,0).

Eestlannadest oli parim Keidy Kaasiku, kes lõpetas 31. kohaga (+4.17,0). Õde Kaidy pälvis 35. koha (+4.51,0) ning Teesi Tuul pälvis 52. koha (+8.28,2).

Ebba Andersson ja Therese Johaug Autor/allikas: ERR

Enne võistlust:

Laupäeval teenisid Norra mehed suusavahetusega sõidus lausa nelikvõidu ning kodupublikul on lootust vinget tulemust näha ka pühapäeval, sest muuseas on stardijoonel Astrid Öyre Slind, Heidi Weng ning tänavu MK-sarjas mõlemad sõidud võitnud Therese Johaug, kes on ühtlasi ka kolmekordne maailmameister.

Loomulikult asub rajale MK-sarja kindel liider, ameeriklanna Jessie Diggins, kes pole oma karjääris suusavahetusega sõidus MM-medalit võitnud. Talle pakuvad konkurentsi sakslanna Victoria Carl ning valitsev maailmameister, rootslanna Ebba Andersson.

Eesti eest asuvad rajale õed Kaidy Kaasiku (stardinumber 31) ning Keidy Kaasiku (36) ja kolmandana asub võistlustulle Teesi Tuul (49). Kõigi jaoks on see MM-i debüüt suusavahetusega sõidus.

Tänavusel MM-il sõidavad naised esimest korda suusavahetusega 20 km, alates 2005. aastast on distantsiks olnud 15 km. 2003. aastal võidutses 10 km distantsil Kristina Šmigun.