Rootsi suusakoondislased pidid MM-i eelsest treeningust loobuma

Päev enne maailmameistrivõistluste avatseremooniat pidid Rootsi koondislased treenima MM-i võõrustavas Granaseni suusakeskuses, ent jäiste tingimuste tõttu ei saanudki nad rajale minna. Öösel on Trondheimis olnud miinuskraadid, päeval aga kuni kuus kraadi sooja. "Siin oleks väga ohtlik treenida," ütles Rootsi suusatäht Edvin Anger NRK-le.

Rootsi koondislased liikusid Trondheimist lääne pool asuvasse Bymarka keskusesse, Norra mehed jäid küll Granaseni, ent lükkasid enda planeeritud treeninguid tunni võrra hilisemaks, et päike rada soojendaks. Algselt pidi täna treenima ka Therese Johaug, kes otsustas hommikuse trenni üldse ära jätta. "Kvaliteet enne kvantiteeti: tingimused on liiga jäised," kommenteeris ta VG-le.

"Rada on praegu täiesti jääs. See on ohtlik, see on väga kiire ning siin ei ole praegu mõistlik sõita," kommenteeris Norra murdmaaekspert Fredrik Aukland NRK-le. "Rootslased saatsid siit lahkumisega tugeva signaali, et praegu pole siin ohutu suusatada," lisas ta.

Põhja suusaalade maailmameistrivõistlused algavad kolmapäeval meeste ja naiste 7,5 km klassikasõiduga.

Eesti murdmaasuusatajatest osalevad MM-il Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Teesi Tuul, Mariel Merlii Pulles, Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Ralf Kivil, Henri Roos ja Karl Sebastian Dremljuga. Varuvõistlejana on üles antud Christopher Kalev. Suusahüppajatest on stardis Artti Aigro ja Kaimar Vagul, lisaks osaleb kahevõistleja Kristjan Ilves.