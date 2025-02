Karjääri parima koha teeninud Kulbin: saab veel paremini

Kulbin jättis neljas lasketiirus püsti vaid kaks märki ning teenis hea suusakiirusega kokkuvõttes 32. koha (+5.36,4). "Rahul, aga kripeldama jääb - ühes tiirus kaks võtta on natuke halb. Aga kindlasti olen kohaga rahul," ütles noor laskesuusataja ERR-ile. "Sõit midagi väga erilist ei olnud. Tiirudes ka kaks trahvi, lihtsalt saab veel paremini."

Ta ütles, et esimesed kolm ringi möödusid sujuvalt, aga viimased kaks ringi läksid aina keerulisemaks. "Väga palju [tagasi] ei hoidnud, esimesel kolmel ringil olid täitsa okeid vedurid, kellega sõidab. Neljas ring läks päris hapuks. Viimane ring ongi alati väga-väga raske," ütles Kulbin.

Tema parim koht MK-sarjas oli enne kolmapäevast sõitu tänavu Le Grand Bornandis jälitussõidus välja teenitud 42. koht. Pärast neljandat ehk viimast lasketiiru öeldi talle raja äärest, et sõidab koha eest kolmandas kümnes. "Teadsin, et 29. koha peale sõidan ja väga tihe oli!" ütles Kulbin.

Rene Zahkna eksis kokku kolmel lasul ning teenis 46. koha (+6.29,2). Eestlane on heidelnud kehva enesetundega, aga kolmapäevane võistlus oli juba parem. "Kui eelmised kaks sõitu on miskipärast hingamisega probleem, siis selle taha ei jäänud. Keha ei ole ammu kiiret liigutust teinud, isegi kui pingutan, on tempo aeglane," ütles ta pärast võistlust.

"Natuke pingesse jäi kõik, hakkas pigistama. Rütmi ei ole, aga parem oli kindlasti," lisas Zahkna.

Kristo Siimer jättis püsti viis märki ning teenis MM-il 76. koha (+9.03,5). "Kaotust tuli palju, kilomeetreid tuli palju ja trahve tuli palju," ütles ta. "Ausalt ei tea, miks nii läks. Väga hull tiirus ei ole, natuke puhub, aga ei midagi katastroofilist. Päris palju eksiti täna, ma ei tea, miks nii palju."

Tavadistantsil ei olnud lihtsalt tal piisavalt rammu sees. "Nii tühi juba esimesel ringil, lootsin, et see võiks olla natuke aeglasem ja pehmemad olud. Aga oli tõesti nii tühi, ei pigistanud midagi välja," ütles Siimer.