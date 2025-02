Preuss tuli esimest korda maailmameistriks, kaks eestlannat 25 seas

Preuss tegi laitmatu võistluse, ei eksinud 20 lasul kordagi ning näitas soliidset suusaaega. 30-aastane sakslanna jõudis Lenzerheide lõpusirgele uhkes üksinduses ning jõudis finišisse Saksamaa lipuga, ületades joone ajaga 26.58,9.

Teisena jõudis finišisse ühe märgi püsti jätnud rootslanna Elvira Öberg (+39,1), kes edestas napilt sprindisõidus maailmameistriks tulnud Justine Braisaz-Bouchet'd (3; +40,9). Neljanda koha pälvis Lou Jeanmonnot (2; +1.02,2), kes edestas kuni viimase tiiruni medaliheitluses olnud Lena Häcki-Grossi (4; +1.28,3).

Tuuli Tomingas tegi soliidse sõidu ning eksis vaid viimases tiirus ühel lasul. Tomingas lõhkus oma suusakepi ning kaotas veel teisel kepil ka rihma, kuid pälvis sellegipoolest MM-i jälitussõidus 20. koha (1; +2.51,7).

"Kukkusin kepi katki ja esimese korraga sain vale firma kepi ja üldse valest riigist. Esimene Swix, mis sain, oli Kristo oma, käerihm oli teistsugune. Siis oli vaja uuesti vahetada, jõudsin Kauri punkti suure tõusu otsa, seal sain enda kepi, aga avastasin, et käerihma pole küljes," selgitas Tomingas. "Sain lõpus enne pikka laskumist uue kepi, millel jällegi polnud rihma küljes. Siis sõitsin terve ringi ilma kepita."

Samuti vaid ühel lasul eksinud Regina Ermits pälvis 25. koha (1; +3.05,9). Puhtalt jälitussõidu aja järgi (ilma stardivaheta) oli Ermits aja poolest kolmas! "Ei tundunud, et see võiks kolmas [jälitussõidu] aeg olla. Kui sellise tunde pealt saab kolmanda aja, siis võtan vastu!" ütles ta pärast sõitu ERR-ile.

Susan Külm eksis neljal lasul ning teenis 39. koha (4; +4.12,1), Johanna Talihärm sai ringiga sisse.

Enne võistlust:

Reedel häirisid sprindisõitu kehvad tingimused, aga sellegi poolest suutsid kõik eestlannad edasipääsu jälitussõitu tagada. Tuuli Tomingas alustab 32. kohalt (1.50 pärast liidrit), Susan Külm 36. kohalt (+2.05), Johanna Talihärm 49. kohalt (+2.33) ning Regina Ermits kannab stardinumbrit 51 (+2.36).

Sprindis teenis esikoha prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, kes stardib pühapäeval 10 kilomeetri pikkusele sõidule uhkes üksinduses. Kümme sekundit pärast teda asuvad rajale sprindihõbe Franziska Preuss ning pronksi pälvinud soomlanna Suvi Minkkinen. Sekund pärast neid saab lähte ka Luna Häcki-Gross.

MK-sarja hooajal on tänavu peetud neli jälitussõitu, ühe on võitnud MK-sarja üldliider (879 p) Preuss, aga ülejäänud kolm on kuulunud prantslannale Lou Jeanmonnot'le, kes on MK-sarja üldarvestuses teisel kohal (787 p).

Jeanmonnot stardib kuuendana (+0.31), tema järel samuti heas hoos kaasmaalane Julia Simon (+0.35). Rootslanna Elvira Öberg kannab stardinumbrit 10 (+0.53).