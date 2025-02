Perrot teenis vägeva sõiduga MM-tiitli, soomlane üllatas neljanda kohaga

Suurepärast suusakiirust näidanud Perrot eksis kolmapäeval vaid ühel püstilasul ning ületas finišijoone ajaga 47.58,1, millega teenis kindla esikoha ning oma karjääri esimese MM-tiitli individuaaldistantsil.

Prantslane on kahel järjestikusel aastal segateatesõidus maailmameistriks tulnud, tänavusel MM-il teenis ta jälitussõidus pronksmedali. "See oli imeline, ma tegin lihtsalt seda, mis mulle teha meeldib!" ütles ta ERR-ile. "Täna läks kõik minu kasuks, pidin hästi laskma. Tuul tegi asja keerulisemaks, aga keskendusin võidule!"

Kui tavapäraselt on tavadistants olnud pigem kogenumate meeste pärusmaa, siis tänavu olid asjad teisiti. Hõbemedali pälvis 24-aastane itaallane Tommaso Giacomel (0+0+0+1; +52,4), kelle jaoks on see karjääri esimene medal MM-i individuaaldistantsil. Pronksi pälvis 32-aastane prantslane Quentin Fillon Maillet (2+0+1+0; +1.59,5).

Suurima üllatusega sai aga hakkama kogenud soomlane Olli Hiidensalo, kes oli tiirudes veatu ning tegi kaheldamatult oma elu parima võistluse, kui lõpetas Lenzerheides suurepärase neljanda kohaga (0+0+0+0; +2.14,9). Soomlane edestas napilt šveitslast Niklas Hartwegi (0+1+0+1; +2.15,5) ning sloveeni Jakov Faki (1+0+0+0; +2.18,8).

Eestlaste seas tegi parima sõidu 19-aastane Jakob Kulbin, kes jättis püsti vaid kaks märki ning teenis MM-i noorima võistlejana suurepärase 32. koha (0+0+2+0; +5.36,4). Rene Zahkna pälvis 46. koha (1+1+0+1; +6.29,2) ning Kristo Siimer 76. koha (2+1+1+1; +9.03,5).

MM-il juba kaks kuldmedalit võitnud Johannes Thingnes Bö eksis esimeses tiirus kolm korda, kokku viis, teenides sellega 20. koha (3+1+0+1; +4.19,9). Vanem vend Tarjei lõpetas kümnenda kohaga (1+0+0+1; +3.18,6):

Enne võistlust:

Tänase sõidu suursoosikuks on loomulikult ei keegi muu kui norralane Johannes Thingnes Bö, kes on juba Lenzerheides kaks kuldmedalit kaela saanud. Nii sprindis kui ka jälitussõidus pidi tema järel hõbemedaliga leppima USA koondislane Campbell Wright, sprindi pronksi noppis prantslane Quentin Fillon Maillet ja jälitussõidu pronksi prantslane Eric Perrot.

Kokku läheb täna rajale 97 meest ja nende seas ka kolm eestlast. Mullu Nove Mestos toimunud MM-il tavadistantsil suurepärase 14. koha saavutanud Kristo Siimer kannab stardinumbrit 6, Rene Zahkna stardib numbri all 31 ning Jakob Kulbin numbri all 61.