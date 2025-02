Rannulast ilma jäänud Kalev/Cramo täiendas treeneritetiimi

Kalev/Cramo kinnitas teisipäeval, et peatreener Heiko Rannula siirdub Poola klubi Varssavi Legia etteotsa ja teda hakkab asendama senine abitreener Indrek Reinbok.

Reinboki kõrval asub abitreeneri kohale senine TalTech/Alexela abitreener Kris Killing. Lisaks jätkab teise abitreenerina Kristjan Kangur.

"Kris Killing oli minu esimene valik abitreeneri kohale. Tunnen teda juba pikki aastaid ning oleme koos töötanud noortekoondistes. Krisil on pikk kogemus Eesti-Läti liigas töötamisega, ta on väga hea tehnilise ja taktikalise analüüsi oskusega ning ootan edukat koostööd," sõnas Reinbok klubi kodulehel avaldatud teates.

Killing ise ütles, et on uusi väljakutseid pikalt oodanud. "Mul on väga hea meel, et Indrek Reinbokist sai Kalev/Cramo peatreener ja klubi mulle pakkumise tegi. Esimene emotsioon oli, et Kalev on koht, kus ma tahan olla – Eesti mõistes on tegemist ikkagi tippklubiga ja tahan ennast uues keskkonnas proovile panna. Indrek on tegelikult ka minu kui korvpallitreeneri teerajaja olnud, sest minu treenerikarjäär algas RIM-is [mille juht on Indrek Reinbok]."

"Plaan on aidata klubil püstitatud eesmärgid lõpule viia ning isiklikus pildis usun, et saan palju väärtuslikku kogemust oma treenerikarjääris juurde," lisas Killing.

Kalev/Cramo esimene mäng värske treenerite trioga toimub 28. veebruar, kui Kalevi Spordihallis võõrustatakse TalTech/Alexela.