Irina Embrich jagab laupäeval huvilistele näpunäiteid

Spordipealinna kahevõitluspäeval on spordialadest esindatud vehklemine, karate, judo, maadlus ja taekwondo. Võitluskunstidesse sissejuhatavad treeningud toimvad nii lastele (kuni 12-aastased), nooretele (kuni 17-aastased) kui ka täiskasvanutele. Maadluses ja taekwondos on eraldi töötuba, kus naised saavad õppida enesekaitset.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on kahevõitlusalad hea võimalus end füüsiliselt aktiivsena hoida. "Spordipealinna kahevõitluspäevale on oodatud kõik, kes soovivad võitluskunstidega esmatutvust teha või oma lihasmälu värskendada. Treeningud toimuvad turvalises keskkonnas ja kogenud juhendajate pilgu all," kinnitas Oja.

Osad vehklemistreeningud viib Sõle spordikeskuses läbi spordipealinna saadik ja Tokyo olümpiavõitja Irina Embrich, kelle sõnul sobib tema lemmikala väga laiale sihtgrupile.

"Vehklemises pole kaalukategooriaid. Võid olla pikk või lühike, kaaluda rohkem või vähem – igaüks saab vehklemist nautida. Ka vanus pole sugugi oluline faktor."

Spordipealinna kahevõitluspäeva treeningud on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Tallinna e-poe keskkonnas. Kaasa tuleb sportlikud riided ja vahetusjalanõud. Muu vajaliku varustuse tagavad korraldajad kohapeal.