"Spordis ainult tüdrukud" | Kas seks mõjutab sportlaste sooritusvõimet?

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" teise hooaja 12. osas on külas seksuoloog ja antropoloog Kristina Birk-Vellemaa, kellega saatejuhid Debora Saarnak ja Maarja Värv räägivad sellest, kas seks mõjutab sportlaste sooritusvõimet.

Saates vastas Birk-Vellemaa, kas sportlased peaksid seksi suhtuma kuidagi teisiti kui tavainimesed ning selgitas müüte, mida seksi ja spordi kohta räägitakse: seks enne sportlikku sooritust, olgu selleks siis võistlus või treening, vähendab sooritusvõimet; sportlased peaksid enne suuri võistlusi seksist hoiduma; seks muudab sportlased nõrgaks; naissportlased peaksid menstruatsiooni ajal seksi vältima; seks enne võistlusi suurendab vigastuste riski.

Lisaks tuleb juttu sellest, mida üldse mõeldakse seksi all, mis on intiimsus ja kui heal tasemel on inimeste seksuaalharidus.

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

