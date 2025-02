Arsenali parima väravaküti hooaeg sai varakult läbi

Sakslasest ründaja vigastas sel nädalal treeninglaagris reie tagalihast ning mitme väljaande sõnul on vigastus nii tõsine, et ta peab kogu ülejäänud hooaja väljakult eemal veetma.

25-aastane Havertz on sel hooajal olnud Arsenali rivistuses kindel põhimees. Kõikide sarjade peale on ta 34 mänguga skoorinud 15 väravat, mis on selgelt meeskonna parim näitaja. Ükski teine mängija pole jõudnud kümne tabamuseni.

Arsenali peatreeneril Mikel Artetal on nüüd palju mõtteainet. Hetkel on tal võimalik ründajatest toetuda vaid Leandro Trossardile, Ethan Nwanerile ja Raheem Sterlingule, sest lisaks Havertzile on pikaajaliste vigastustega rivist väljas ka Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ja Gabriel Jesus.

Arsenal on uuesti võistlustules laupäeval, kui kõrgliiga 25. vooru raames sõidetakse külla väljalangemistsoonis virelevale Leicester Cityle. Laupäevase kohtumise eel asub Arsenal liidrist Liverpoolist kuue punkti kaugusel, kuid viimasel on ka üks mäng vähem peetud.