Eestlane tuli teist aastat järjest lumesurfi maailmameistriks

"Võita üks kord on raske, aga tiitlit kaitsta on hoopis teine väljakutse," sõnas Rumm pärast võistlust. "On olnud uskumatu teekond ja ma olen tänulik kõigile, kes mind aitasid, sest peale esimest võistlussõitu ei olnud mul isegi suuski. Mendota järvejää oli nii libe, et suuskadelt põles plastikukiht maha ja polnud enam kante, millele toetuda. Peale esimest sõitu oligi selge, et võistlus on minu jaoks läbi ja läksin koju, sest tahtsin kaotusega üksi olla."

Siis aga sai Rumm sõnumi: "Tule ruttu tagasi, me leidsime sulle sobivad suusad!" Selgus, et Rummi hea sõber ja meeskonnakaaslane Taho-Jaan Truus, kes ise vigastuse tõttu võistelda ei saanud, hakkas ameeriklaste käest uurima, kuidas kaassportlast rajale tagasi saada. "Ameeriklased – kuuldes, mis juhtus – tegutsesid kiiresti ja leidsid identsed suusad nagu mul endal olid. Olin üllatunud, sest spetsiaalsed sööstlaskumise suusad ei ole laialt levinud, need on kallid ja raskesti saadavad," selgitas Rumm.

Teisel päeval sai Rumm uuesti hoo sisse ja võitis kõik viis sõitu. Tema kiirus küündis 92 kilomeetrini tunnis. "Esimese päeva ebaõnnest tingitud halvad punktid jälitasid mind kuni viimase päevani ja veel viiendal võistluspäeval oli mul valik – sõita turvaliselt ja kindlustada lihtsalt koht poodiumil või anda endast maksimum ja võidelda kulla nimel, kuid riskida veel madalamale kohale kukkumisega. Panin kõik mängu, et saavutada parim võimalik tulemus," kirjeldas ta. "See võit ei oleks olnud võimalik ilma Taho-Jaani ja kohalike entusiasmita – meeskonnavaim tõi mind tagasi rajale!"

Lumesurf ehk snowkite on talvine ekstreemspordiala, kus sportlased kasutavad lohe jõudu, et liikuda lumel või jääl. See sarnaneb lohesurfiga vee peal, kuid toimub külmunud järvedel või maismaal. Sõitmiseks kasutatakse kas suuski või lumelauda, mis võimaldab liikuda nii üles- kui allamäge ning sooritada kõrgeid hüppeid.