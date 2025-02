Evart peatreeneriameti väljakutsest: igal juhul sai õige otsus tehtud

35-aastane Kristjan Evart võttis aasta lõpul Pärnu Sadama peatreeneri ametikoha üle ukrainlaselt Vitali Stepanovskõilt ja on selle aja jooksul tundnud juba järjestikustes mängudes saadud võidurõõmu, aga ka näiteks 37-punktilist kaotust Utilitas Raplalt.

Keila Coolbetis sai Evart abitreenerikogemuse, nüüd tuli juurde lisakohustusi.

"Kõiksugused sellised mängijate lahkumised, vestlused mängijatega igasuguste probleemide ja asjadega, neid ma varem pidanud ei olnud ja neid on rohkem tulnud," tõdes Evart. "On vaja tegeleda ka väljaspool korvpalliväljakut mõne asjaga, näiteks mängijate värbamine, otsuste tegemine selle koha pealt. See on võib-olla kõige suurem väljakutse."

Aga sai ikkagi õige valik ja õige otsus tehtud? "Õige otsus sai igal juhul tehtud. Isegi kui ma praegu oleks kõik tappa saanud," ütles Evart. "Ma hea meelega võtan selle ameti vastu ja saan sama kiirelt kinga ka, kui see, et lähen koju ja mõtlen, mis oleks võinud olla. Ma selles suhtes risti ette ei löö."