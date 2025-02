Vahetustehingud NBA-s: Butler saadeti läände, Leedu tähtedest said tiimikaaslased

Miami Heatiga tülli läinud Jimmy Butler sai oma tahtmise ning saadeti nelja meeskonna vahelise vahetustehingu käigus Golden State Warriorisse, kus temast saab Stephen Curry tiimikaaslane. Ühtlasi nõustus Butler lepingupikendusega, mis hoiab teda Warriorsi särgis kuni 2026/27 hooaja lõpuni.

Heat sai tehingu raames Andrew Wigginsi, Kyle Andersoni, P.J. Tuckeri ja Warriorsi tänavuse aasta draft'i esimese ringi valiku. Sama tehingu käigus omandas Utah Jazz seni Warriorsi hingekirja kuulunud Dennis Schröderi ning Detroit Pistons täiendas rivistust Lindy Waters III ja Josh Richardsoniga.

New Golden State Warriors star Jimmy Butler has agreed to a new two-year, $121 million extension with the franchise through 2026-27, sources tell me and @WindhorstESPN. Butler is declining his 2025-26 player option for this new $121M deal. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

Nädalavahetusel korvpallimaailma šokeerinud tehingu käigus Luka Doncici mängijaõigused omandanud Los Angeles Lakers täiendas korvialust Charlotte Hornetsi keskmängija Mark Williamsiga. Hornets sai vahetusest andeka kollanoka Dalton Knechti, Cam Reddishi, 2031. aasta draft'i esimese ringi valiku ning õiguse tulevikus vahetada Lakersiga 2030. aasta draft'i valikuid.

The Hornets have nicely built their first-round picks in future years



*⃣Own first in the next 7 years

*⃣Top-14 protected first from Miami (2027, unprotected in 2028)

*⃣Top-2 protected first from Dallas (2027)

*⃣Right to swap firsts with LA Lakers (2030)

*⃣Unprotected first from… — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 6, 2025

Sacramento Kings tõi leedulase Domantas Sabonise kõrvale tema koondisekaaslase Jonas Valanciunase. Kings pidi vastutasuks loovutama prantslasest tagamängija Sidy Cissoko ja kaks draft'i teise ringi valikut.

Toronto Raptors hankis korvialust jõudu juurde New Orleans Pelicansist, kellelt saadi endale 2020. aastal tähtede mängul osalenud Brandon Ingram. Vastupidises suunas liikusid Bruce Brown ja Kelly Olynyk ning üks draft'i esimese ringi valik ja üks teise ringi valik.

Lisaks Ingramile saatis Pelicans minema ka Saksamaa koondisega maailmameistriks tulnud Daniel Theisi. Kogenud tsenteri teened sai endale raha eest Oklahoma City Thunder.

New Orleans was $1.4M above the luxury tax prior to the trade.



They are now below.



Theis is on an expiring $2.1M contract. https://t.co/x4vC2aUytm — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 5, 2025

Milwaukee Bucksi 2021. aastal meistriks aidanud, kuid viimastel hooaegadel vigastustega kimpus olnud Khris Middleton siirdus koos AJ Johnsoni ja 2028. aasta draft'i esimese ringi valikuga Washington Wizardsisse. Viimane andis vastu Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr.-i ja 2025. aasta draft'i teise ringi valiku.