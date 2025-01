Sakslane ja venelane haarasid Tallinnas paarissõidu lühikava järel esikoha

25-aastased Berliinist pärit Hase ja venelane Volodin, kes on koos uisutanud kaks ja pool aastat, kogusid kolmapäevase lühikava eest 71,59 punkti.

"Me ei mõtle võistluse ajal tulemuse peale. Ma arvan, et tegime hea alguse ning vabakavaks on meil hea seis," rääkis Hase peale lühikava. "Punkte nähes olime imestunud, sest ootasime, et mõnede elementide saame kõrgemad tehnilised tasemed, aga tundub, et kohtunikud hindasid tasemeid kõikidel täna üsna rangelt. Oleme siiski rahul enda esitusega," lisas Hase.

Teisel kohal on tunamullused Euroopa meistrid, itaallased Sara Conti - Niccolo Macii, kes said 68,52 punkti. Kolmandad on Ungarit esindavad venelased Maria Pavlova - Aleksei Sviatšenko 65,88 punktiga.

"Polnud meie parim esitus, tegime mõned vead ja kaotasime elementides punkte. Sellele vaatamata oleme õnnelikud, EM-ile pole lihtne pääseda. Mul on hea meel Niciga jääl olla," kommenteeris ERR-ile Conti.

"Oli keeruline programm, tundsime enne starti pinget. Üritasin maha rahuneda ja jääd tunnetada. Eksisime viskel, aga nautisime ennast jääl. Kõige tähtsam on häid mälestusi luua, me ei uisuta 50-aastaseni. Üritame iga hetke nautida," lisas Macii.

Eesti paarissõitjaid Euroopa meistrivõistlustel ei osale. Paarissõidu Euroopa meistrid selguvad neljapäeva õhtul algusega kell 19.

Enne võistlust:

Eesti võõrustab kolmeaastase vahe järel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlusi ja seekord juba ootusega, et ka meie parimad üksiksõitjad sekkuvad medaliheitlusse. Tondiraba jäähallis võistlevad 34 riigi sportlased ja välja jagatase nii väikesed kui ka suured medalid.

Uisustuudios räägivad eksperdid, mida oodata, mis on alal muutunud, kes on soosikud ja kuidas erineb nüüdne tiitlivõistlus 2010. aastal ja 2022. aastal Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustest.

Esmalt tulevad jääle paarissõitjad lühikavaga.

Võistluse režissöör Margit Rand, stuudio režissöör Tõnis Terve, stuudiojuht Aet Süvari, reporter Ivar Lepik, kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.