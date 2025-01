Man City täienes egiptlasest ründetähega

25-aastane Marmoush on sel hooajal suurepärases hoos, Saksamaa kõrgliigas on ta löönud 17 mänguga 15 väravat ja jääb vastavas edetabelis alla üksnes Müncheni Bayerni tähtründajale Harry Kane'ile. "Manchester City on viimase kümne aasta üks suuremaid klubisid maailmas, nii et polnud küsimust," kommenteeris Marmoush.

"Minu ja minu pere jaoks on see rõõm ja au esindada Manchester Cityt. See teeb nad õnnelikuks ja see teeb ka mind õnnelikuks, et minu unistustest saab reaalsus. Viimased kaks hooaega on möödunud suurepäraselt, aga see on minu jaoks alles algus."

Pärast kodumaalt lahkumist mängis Marmoush kõigepealt Wolfsburgi duubel- ja seejärel põhimeeskonnas. Seejuures hooajal 2020/2021 oli ta laenatud Karol Metsa praegusesse klubisse St. Pauli. 2023. aastal liitus egiptlane aga Eintrachtiga ja lõi poolteise hooaja jooksul kõigi sarjade peale 37 väravat.

Tegemist oli Manchester City kolmanda tähelepanuväärse ostuga sel üleminekuteaknas: varem olid meeskonnaga liitunud ka kaitsjad Vitor Reis (Palmeiras; 30 miljonit naela ehk umbes 35,6 miljonit eurot) ja Abdukodir Hussanov (Lens; 34 miljonit naela ehk umbes 40,3 miljonit eurot).

Manchester City proovib järelejäänud hooaja jooksul parandada kindlasti oma tabelipositsiooni. Inglismaa kõrgliigas hoitakse 22 mängust kogutud 38 punktiga viiendat positsiooni ja Meistrite liigas ollakse viimase põhiturniiri vooru eel väljakukkumise äärel.