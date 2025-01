Curry viskekontsert viis Warriorsi võidule, Thunder taas võidukas

Warriors alustas kodupubliku ees suurepäraselt ja esimese veerandi lõpuks oli tablool võõrustaja 16-punktiline edu. Philadelphia jõudis teisel veerandil korra kümne punkti kaugusele, aga Warriors haaras seejärel taas ohjadest ning enam tagasi ei vaadanud, vormistades kohtumise lõpuks kindla 139:105 (35:19, 33:33, 35:26, 36:27) võidu.

Suvel USA olümpiakoondise kangelaseks kerkinud Stephen Curry lõpetas kohtumise 30 punktiga ning lisas sellele veel kümme resultatiivset söötu ja kuus lauapalli. Ajaloo parim kaugviskaja saatis mängu jooksul teele kaheksa kaugviset, kõik läbisid korvirõnga.

Lausa seitse Warriorsi mängijat jõudis kahekohalise punktisummani, Jonathan Kuminga lisas omalt poolt 20 silma, viis lauda ja viis korvisöötu. 76ersi parim oli keskmängija Joel Embiid, kes lõpetas 28 punkti, 14 lauapalli, kahe korvisöödu ja kahe blokiga ning ühe vaheltlõikega.

Hooaega suurepäraselt alustanud, aga siis kehva kaotusseeriasse langenud Warriors teenis oma neljanda võidu viimases 17 mängus. "Oleme praegu natuke hädas. Meil pole ammu visked kukkunud. Tunne on, et see õnn peaks pöörduma, aga peame leidma viisi, kuidas söötmise ja liikumisega rünnakul rütmi luua," ütles Warriorsi peatreener Steve Kerr.

Läänekonverentsi esinumber Oklahoma City Thunder jätkas oma suurepärast võiduseeriat, kui teenis Los Angeles Clippersi vastu 116:98 (22:30, 26:22, 42:20, 26:26) võidu. Tegemist on Thunderi 13. järjestikuse võiduga, mis on Oklahoma City klubi ajaloo kõige pikem võiduseeria.

Kanada koondise tähtmängija Shai Gilgeous-Alexander viskas 29 punkti ning lisas kaheksa resultatiivset söötu, vigastustest laastatud Clippersi resultatiivseim oli 26 punkti visanud Amir Coffey.

Teised tulemused:

Miami Heat - Indiana Pacers 115:128

Minnesota Timberwolves - Boston Celtics 115:118

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 110:113

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 114:106