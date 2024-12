Narva pälvis välkmale MM-il kõrge koha, Carlsen pääses veerandfinaali

Eesti maletaja Mai Narva pälvis New Yorgis toimunud välkmale MM-il auhinnalise 13. koha ning jäi napilt veerandfinaalide ukse taha. Superstaar Magnus Carlsen istus pärast teksapükste skandaali taas malelaua taha ning teenis koha veerandfinaalis.

Kiirmales 61. koha pälvinud Narva alustas välkmale turniiri kolme järjestikuse võiduga, kuid kogus järgnenud neljas partiis vaid ühe viigi. Eestlanna lõpetas turniiri võimsalt ning võitis viimased neli vastasseisu, kogudes sellega 11 partii järel 7,5 punkti.

Paraku jäi sellest aga veidi väheks - veerandfinaalidesse pääsesid kaheksa parimat mängijat, esimesena jäi veerandfinaali ukse taha kaheksa punkti kogunud hindu Humpy Koneru, kes tuli New Yorgis kiirmales maailmameistriks. Narva saavutas auhinnalise 13. koha.

Parima turniiri tegi hindu Rameshbabu Vaishali, kes kogus 9,5 punkti, hiinlanna Tingjie Lei kogus 8,5 ning edasi pääsesid veel kuus mängijat, kes kogusid kaheksa punkti.

New Yorgi MM-i avapäevil taaskord rahvusvahelise maleliiduga (FIDE) tülli läinud Magnus Carlsen jõudis alaliiduga riietuse osas kokkuleppele ning jätkas võistlemist. Norralane kogus 13 partiiga 9,5 punkti ning teenis koha veerandfinaalis.

Meeste seas said kõik kaheksa veerandfinalisti 9,5 punkti, Carlseni vastaseks on ameeriklane Hans Niemann. Venelane Jan Nepomnjaštši kohtub värske kiirmale maailmameistri Volodra Murziniga, Wesley So mängib Alireza Firouzjaga ning poolakas Jan-Krzysztof Duda kohtub Fabiano Caruanaga.

Välkmale maailmameistrid selguvad Eesti aja järgi öösel vastu 1. jaanuari.