Kojulendu otsinud Carlsen muutis meelt ja osaleb ikkagi välkmale MM-il

Rahvusvahelise maleliidu (FIDE) riietusetiketti eiranud ning New Yorgis toimuvad kiirmale maailmameistrivõistlused pooleli jätnud Magnus Carlsen on otsustanud siiski välkmale MM-il osaleda.

Norra maletäht sai kiirmale MM-i avapäeval esmalt teksapükste kandmise eest trahvi, enne järgmist partiid ei vahetanud ta aga riideid ning sai siis ühemängulise keelu, mille järel otsustas Carlsen FIDE vastu pulbitsevale vanale vimmale viidates turniiri üldse pooleli jätta.

Pühapäeval teatas Carlsen aga, et jääb siiski New Yorki ning võtab osa esmaspäeval ja teisipäeval toimuvast välkmale MM-ist. "Pikk jutt lühidalt: mängin veel vähemalt ühe päeva. Olin lendu broneerimas ja lahkumas. Mu isa soovitas mul järgmise päevani oodata ja rääkida FIDE presidendiga, kellega me saame hästi läbi," rääkis Carlsen oma brändi taskuhäälingus.

"Tahame kõiki mängijaid kohelda võrdselt ja praeguse õppetunni põhjal arvan, et peaksime reeglitesse natuke vabamalt suhtuma," tõdes FIDE venelasest president Arkadij Dvorkovitš NRK-ga rääkides. Carlsen ütles taskuhäälingus, et kavatseb ka esmaspäeval teksapükstes võistelda; FIDE presidendi sõnul on norralane selleks loa saanud.

"Ma ei taha spekuleerida, mis kulisside taga juhtus, aga ma arvan, et pükste asemel oli [Carlsenite ja FIDE] vestluse põhiteemaks Freestyle Chess," arvas Norra GM Johan-Sebastian Christiansen Carlseni reedesele sõnavõtule viidates.