Lauatennises käärib: Pariisi olümpiavõitjad loobusid rahvusvahelistest võistlustest

Tänavu suvel Pariisis olümpiavõitjateks kroonitud Hiina lauatennisemängijad Fan Zhendong ja Chen Meng otsustasid rahvusvahelise alaliidu (ITTF) egiidi all toimuvatest võistlustest loobuda.

Mängijatele on vastukarva rahvusvahelises lauatennises kehtivad reeglid, millega kaasneb osalemiskohustus eliitsarja World Table Tennis (WTT) etappidel üle maailma. Puudumisel ähvardavad neid rahatrahvid ja summad on suuremad just edetabeli esiotsa tegijatele.

Reedel postitas Fan ühismeediasse koopia karjääri lõpetamise teatisest, mille esitamise järel ei saa ta rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda.

Ta kirjutas juurde, et Pariisi olümpiatsükkel oli väga pingeline ja seetõttu pole ta tulevikuks kindlaid plaane teinud peale selle, et kavatseb osaleda järgmise aasta lõpus toimuvatel Hiina Rahvusmängudel.

"Hiljuti kuulutas WTT välja uued reeglid, mis määravad mitteosalemise eest trahvid. Üksikud mängijad ei saa neid endale lubada, aga nad austavad siiski rahvusvahelisi organisatsioone ja seega on ainus võimalus maailma edetabelist taanduda," kirjutas ta.

"Mina jään ikka iseendaks. Ma ei lõpeta spordiga ja jätkan kõvasti tööd, et erinevatel võistlustel kaasa lüüa. Lauatennisest ei jää ma kunagi kõrvale, spordist tervikuna rääkimata."

Mõni tund hiljem edastas sarnase sisuga sõnumiga ka Pariisis naisüksikmängu võitnud Chen, kes tunnistas muu hulgas samuti suurte pingete rolli oma otsuses. "Ma vajan natuke aega, et parandada oma füüsilist seisundit ja teha füüsiliste faktorite põhjal uusi plaane oma tuleviku osas," teatas ta.

"Kuna mu keha ei suuda praegu kõiki koormavaid ettevõtmisi taluda, siis austusest rahvusvaheliste organisatsioonide vastu allkirjastasin esmaspäeval dokumendi ja otsustasin maailma edetabelist taanduda."

"Olen ikka sama inimene, kes armastab lauatennist," lisas ta. "Ja ootan endiselt kõigiga väljakul kohtumist."

Pärast Pariisi olümpiavõite otsustasid nii Fan kui ka Chen loobuda novembris Fukuokas toimuvast WTT finaalturniirist ega andnud end üles ka jaanuaris Singapuris toimuvale uue hooaja jõuproovile.

Vastavalt WTT reeglitele võivad lauatennisemängijad hooaja jooksul rahatrahvi ähvarduseta puududa kuni kahelt turniirilt. Edetabeli esikümnesse kuuluvad sportlased peavad selle rikkumisel maksma iga kord 5000 USA dollarit trahvi.

WTT teatas hiinlaste otsuse peale, et reeglid pole uued, vaid need on kehtinud alates võistlussarja loomisest 2019. aastal.

"Nende reeglite eesmärk on tagada tipptasemel mängijate esindatus WTT võtmeüritustel, tagades ülemaailmse võistluse terviklikkuse ja pakkudes mängijatele, fännidele ja kõigile partneritele kõrgeima kvaliteediga üritusi," teatasid korraldajad.

"Tunnustame Fan Zhendongi ja Chen Mengi tohutut panust spordialasse, soovime neile palju edu ja ootame neid tagasi nagu ka kõiki teisi mängijaid naasmaks tulevikuks WTT turniiridele, kui nad seda soovivad."