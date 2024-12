Vigastus jõululauas viis golfi maailma esinumbri operatsioonile

Scheffleri mänedžer Blake Smith teatas reedel, et 28-aastane ameeriklane lõikas omale kätte ja pidi operatsioonil käima. "Scottie sai jõuludel purunenud klaasi tõttu oma parema käe peopessa haava. Kuna haava jäid väikesed klaasikillud, vajas ta operatsiooni. Talle öeldi, et kolme-nelja nädala pärast on ta jälle 100 protsendi juures," kirjutas Smith.

Scheffler jätab seega vahele nii järgmisel nädalal algava hooaja avapaugu The Sentry ning Sony Openi ja alustab oma hooaega 16. jaanuaril The American Express Championshipil.

Scheffler võidutses mullu Pariisi olümpiamängudel ning Mastersi suurturniiril ning ta nimetati kolmandat aastat järjest PGA poolt maailma parimaks mängijaks. Kokku võitis ta eelmisel hooajal lausa seitse suurturniiri, saades sellega esimeseks mängijaks pärast Tiger Woodsi 2007. aastal, kes ühe hooaja jooksul nii mitmel korral võidutsenud.

Maikuus toimunud PGA meistrivõistlustel sattus Scheffler aga suurde pahandusse, kui ta suurturniiri teise päeva varahommikul politseinike korraldusi ignoreeris ning seejärel arreteeriti. Sellest hoolimata lõpetas ta suurturniiri kaheksanda kohaga.