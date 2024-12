ROK-i presidendiks kandideeriv Coe: olümpia vajab innovatsiooni

68-aastane Coe rääkis Inglismaal Stratfordis toimunud üritusel, et tema juhtimise all on teinud kergejõustikuliit suurejoonelisi muudatusi. "Ma ei pelga innovatsiooni. Maailmas, mis iga viie minuti tagant muutub, pead sa olema väga avatud analüüsile, isegi kui see ei kattu sinu maailmavaatega," rääkis kahekordne olümpiavõitja.

Üks Coe suuremaid plaane on viia mõned sisealad suveolümpialt taliolümpiale. "Innovatsioon on kriitiline, peame olema avatud uutele ideedele," sõnas ta.

"Kliimamuutus muudab meie kalendrit fundamentaalsel tasemel. Me peame vaatama, mis aastaaegadel me üritusi korraldada saame. Mõned inimesed on mulle soovitanud, et me vaataksime üle tasakaalu suve- ja taliolümpia vahel," lisas Coe.

"Sul on mõned spordiareenid, kus tehakse sisealasid. Teoorias saaksime sealseid võistlusi nihutada teisele aastaajale, vahest ka taliolümpiale. Ma julgustaks sellist arutelu, sest ainult läbi arutluse saaksime mittekehtivaid ideid eemadalda," sõnas praegune kergejõustikuliidu president.

ROK-i presidendiks kandideerivad järgmise aasta märtsis seitse kandidaati.