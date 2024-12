Ironman Tallinna võistluskeskus jääb ka uuel aastal Rocca al Maresse

Võistluskeskus on viimasel kahel aastal, kui on võõrustatud ka Euroopa meistrivõistlusi 70.3 distantsil, olnud Rocca al Mare keskuse ees. Ironman Tallinna projektijuhi Aire Veskimäe sõnul on järgmisel aastal võistluskeskuses suurimaks muudatuseks finišiala liikumine Unibet Arena ette.

"See võimaldab sujuvamat korraldust ja veelgi paremat võistluskogemust nii sportlastele kui ka linnaelanikele, kes üritusega kokku puutuvad," ütles Veskimäe.

"Nagu eelnevad seitse aastat Tallinnas on näidanud, siis selleks et tagada osalejatele võimalus läbida täismahus triatlonivõistlus, valmistame ette plaanid mitme stardikoha jaoks," jätkas ta. "Praegu on töös kaks võimalikku kohta – Stroomi rand ja Harku järv. Sellest lähtuvalt jäävad ka ratta- ja jooksurada suuresti samaks, stardikohast sõltuvalt muutuvad vaid rattaraja teeninduspunktide asukohad."

Augusti lõpus toimunud Ironman Tallinna trialtonifestivalil teatasid korraldajad, et on pikendanud Ironman Grupiga litsentsilepingut kolmeks aastaks. See tähendab, et järgmisel hooajal tähistavad Ironmani sündmused Eestis juba oma kümnendat järjestikust toimumisaastat. Esimene Ironman 70.3 võistlus toimus 2016. aastal Otepääl, tuues starti ligi 600 osalejat.

Ironman Tallinna võistluse täispikk distants hõlmab endas 3,8 km ujumist, 180 km jalgrattasõitu Tallinnas ja selle ümbruses ning 42,195 km jooksmist. IRONMAN 70.3 Tallinna distantsil on kõik alad poole lühemad ning lisaks toimub ka eraldi võistkondlik arvestus, kus iga liige peab läbima ühe ala.