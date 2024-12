Eesti saalihokikoondis tahab MM-il edasi pääseda: süües kasvab isu

D-alagrupi moodustavad Taani, Poola, Sloveenia ja Taimaa. Just nendest koondistest kellegagi kohtub Eesti alagrupiturniiri järgselt, kui ei tulda kahe parema hulka.

Kahe parema hulka tulekul on suurima tõenäosusega vastaseks Läti või Slovakkia, väiksema tõenäosusega Soome või Rootsi.

Meeste koondis on seni osalenud kõikidel MM-finaalturniiridel alates aastast 1996. "Meeskond on saanud vajaliku ettevalmistuse ja on valmis enesele seatud eesmärkide saavutamiseks. Mõningad tagasilöögid on seotud vigastustega: väravavaht Rainer Kalde ja väljakumängija Margus Rosin ei saa meeskonda seekord aidata. Kõik teised mängijad on aga terved ja valmis mängima," rääkis peatreener Risto Lall.

"Meeskonna esmane eesmärk on alagrupist edasi pääseda. Kohamängude osas vaatame oma soovid uuesti üle ja ilmselt kehtib väljend, et süües kasvab isu," lisas peatreener.