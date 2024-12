Suure eduseisu maha mänginud Sabres sai järjekordse kaotuse

Sabres vajas avakolmandikul vaid 12 minutit, et haarata neljaväravaline edu. Esmalt tegi Tage Thompson seisuks 2:0 ja seejärel saatsid litri külaliste võrku John-Jason Peterka ja Beck Malenstyn.

Nathan MacKinnon viskas teise perioodi alguses ühe värava tagasi, kuid Avalanche'i tagasitulek algas tõeliselt viimasel kolmandikul, kui Joel Kiviranta, Logan O'Connori ja MacKinnoni tabamused tõid 8. minutiks tabloole 4:4 viigi.

Otsustava perioodi keskel tõusis Avalanche'i kangelaseks soomlane Artturi Lehkonen, kelle värav tõi külalistele võidupunktid.

"Väga nõme tunne on," ütles Sabresi ründaja Alex Tuch kohtumise järel. "Arvasime, et tuleb lihtne mäng, et nad annavad alla, aga meie vastas olid endised Stanley karika võitjad. Sellistele meestele ei tohi ühtegi võimalust jätta."

Neljanda järjestikuse kaotuse saanud Sabres on idakonverentsis 24 punktiga 13. kohal. Avalanche paikneb läänes 28 punktiga üheksandal tabelireal.

Teised tulemused:

Boston Bruins - Detroit Red Wings 3:2 (la.)

Carolina Hurricanes - Seattle Kraken 2:4

Montreal Canadiens - New York Islanders 2:1 (la.)

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 5:4 (la.)

Washington Capitals - San Jose Sharks 1:2 (la.)

Minnesota Wild - Vancouver Canucks 3:2 (la.)

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 1:4

Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 3:0

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 1:0