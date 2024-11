EM-hõbe Selevko peab uut vabakava muutma: ma ei tunne energiat

Kahest uuest võistluskavast on Aleksandr Selevko saanud toimima bluusilool põhineva lühikava. Kuu alguses teenis ta Prantsusmaa GP-l kohtunikelt komponentide eest lühikavas karjääri parima summa ja jäi tervikuna oma EM-il näidatud rekordist (90,05) vaid nelja punkti kaugusele.

"Lühikava on praegu korras," kinnitas Selevko üle õla sülitades ERR-ile. "Loodan, et järgmisel võistlusel tuleb veel paremini. Tippvormis peaksin olema kodusel EM-il ja MM-il, kus jagatakse olümpiakohti. Ettevalmistuse tegin hooajaks Eestis ja USA-s. Mul olid trennid Tallinnas, Bostonis ja Los Angeleses. Üldine kiirus on mullusest parem," lisas ta.

Võistlustel on Selevko sooritanud lühikavas ühe neljakordse hüppe, kuid treeningutel harjutab ta seda kava juba ka kahe neljasega. "Kõik on väga mugav. Trennis me proovime praegu lühikavas ka kaks neljakordset teha. Võistlustel veel ei taha veel seda proovida, aga trennis proovime," ütles tänavune EM-hõbe.

Uut, tangol põhinevat keerulist vabakava kahe neljakordsega pole ta aga hooaja esimesel kolmel võistlusel puhtalt sõita suutnud. "Ma arvan, et see kava on liiga raske, sest tango on selline tants, kus on vaja väga palju energiat anda. Ma ei saa kõiki elemente teha koos selle programmiga," selgitas Selevko.

Uue vabakavaga on tulemused olnud loodetust üle kahekümne punkti lahjamad. Koos treener Irina Kononovaga tahetakse aga kõrgeid punkte ja kohti saada ning seetõttu läheb ta ees seisval Espoo GP-l jääle eelmisel hooajal edu toonud vabakavaga. Tulemuse järel otsustakse, kuidas seejärel edasi liikuda.

"Ma tunnen, et eelmise hooaja vabakava muusika annab mulle energiat, mida uue kavaga ei tunne. Hetkel on vaja kava vahetada. Mõtleme veel ja vaatame, kuidas siis edasi läheb," rääkis kolmekordne Eesti meister.

Omades ambitsioonikaid plaane, on tal treeningutel seejuures sujunud kolme neljakordse hüppega kavad. "Trennides kõik on hästi, neljakordne lutz ning kaks neljakordset toeloop'i on kõik korras ja hästi. Vabakavas ma neljast lutzu veel võistlusel ei tee. Kahe neljakordse toeloop'iga pole aga treeningutel üldse probleemi, lihtsalt võistlustel on vaja see ära teha. Ma arvan, et mul on tervikuna lihtsalt vaja natukene rohkem aega, et ma saaksin võistlustel need hüpped teha," mõtiskles iluuisutaja.

Prantsusmaa GP-l oli Selevko lühikava järel teine, kuid kukkus 140,38 punkti ehk oma tippmargist enam kui 25 punkti vähem toonud vabakavaga seitsmendaks, mis on ühtlasi ka tema GP-startide parim koht. Seda soovib EM-hõbe nüüd Soome etapil ületada.