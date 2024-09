Selevko tõusis Itaalias vabakavaga kaks kohta

Selevko kogus lühikavaga 66,08 punkti, mis jättis ta 11. kohale. Lühikava järel oli esikohal kevadine maailmameister Ilia Malinin (107,25), kellele järgnesid jaapanlased Yuma Kagiyama (98,68) ja Shun Sato (98,39).

Pühapäevasel vabakaval kogus Selevko hooaja avastardi kohta korraliku 142,97 punkti (isiklik rekord EM-il püstitatud 166,94 punkti), mis andis talle vabakavas üheksanda koha ning tõstis ta samale positsioonile ka üldarvestuses. Kokku sai Eesti iluuisutaja 209,05 punkti, millega möödus Xavier Vauclinist ja Daniel Martynovist.

Esikolmik oli teistelt selgelt eest ära ka vabakava järel: Malinin sai esikoha 312,55 punktiga, Kagiyama sai teise koha 291,54 ja Sato kolmanda 285,88 punktiga. Neljandaks tulnud Kao Miura jäi Satost juba enam kui 50 punkti kaugusele.

"Ausalt öeldes ei oodanud ma sellelt võistluselt midagi erilist, tahtsin lihtsalt uusi programme proovida. On alles hooaja algus ja teadsin, et ei ole sajaprotsendiliselt valmis, mul on hea meel, et maandusin neljakordse toe loop'i edukalt," rääkis Selevko võistluse järel.