Petrõkina jäi hooaja avaetteastega rahule, Selevko eksis hüpetel

Petrõkina sai lühikavas kirja 60,73 punkti. "Ma tundsin end väga hästi. Hooaja avavõistlusel olen tavaliselt eriti närvis. Tegelikkuses läks kõik hästi," ütles ta vahetult pärast etteastet.

"Aga ühest veast hoolimata tegin kvaliteetse kava ja seda kinnitab punktisumma. 60 punkti ilma kombinatsioonita pole paha."

Petrõkina lisas, et talle väga meeldivad selle hooaja kavad ja kostüümid. "Lühikava muusika oli minu enda idee ja mu koreograaf Mark Pillay nõustus kohe. See on haruldane, sest tavaliselt arutame rohkem."

"Tunnen, et olen sel hooajal valmis näitama kvaliteeti ja heitlema tipmiste kohtade eest," jätkas Petrõkina. "Eelmine hooaeg olin vaid 50 protsenti valmis. Me pole robotid ja mitte iga sõit ei lähe ideaalselt, aga annan endast parima, et kõik kavad puhtalt sõita."

Lühikava järel juhib võistlust ameeriklanna Amber Glenn (75,71 punkti), enam kui 70 silma teenis kavaga ka jaapanlanna Kaori Sakamoto (73,53).

Hüpetel ebaõnnestunud Selevko kogus meeste lühikavas 66,08 punkti, mis annab hetkel 11. koha. Ülejäänutest olid selgelt üle kevadine maailmameister Ilia Malinin (107,25) ning jaapanlased Yuma Kagiyama (98,68) ja Shun Sato (98,39).

Naiste vabakava sõidetakse laupäeval ja meeste oma pühapäeval.

Bangkokis toimuval juunioride GP-etapil sai Marianne Must 108,72 punktiga 24. koha.