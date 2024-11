Uue presidendi valinud Jahtklubide Liit loodab järgmiselt OM-ilt medalit

Tema pikaajaline kogemus spordi juhtimisel, suurvõistluste korraldamisel ja sponsorite kaasamisel annab talle mitmekülgsed teadmised nii sportlaste, spordiklubide, alaliitude, kui ka võistluste toetajate vajadustest, kirjutab EJL pressiteates.

Eesti Jahtklubide Liit alustab uut tööperioodi värskendatud juhatuse ja strateegiaga, mis keskendub purjetamise arendamisele Eestis ja rahvusvahelistele tulemustele.

Uue juhatuse üheks peamiseks prioriteediks on Eesti purjetamise viimine rahvusvahelise spordieliidi tippu ning medalivõit Los Angelese 2028. aasta olümpiamängudel. "Eesti purjetamine väärib kohta Eesti ja maailma spordieliidis," rõhutas vastvalitud uus alaliidu president Sven Nuutmann. "Meie eesmärk on tagada sportlastele kõrgel tasemel ettevalmistus ning tuua juurde eratoetajaid, et suurendada arenguvõimalusi nii sportlastele kui ka noortele talentidele."

Uue juhatuse jaoks on oluline avatud ja läbipaistev suhtlus ning hea koostöö kõigi Eesti jahtklubide, purjespordikoolide, spordiklubide ja alaliitudega ning uuenenud visiooniga Eesti Olümpiakomiteega ja teiste vabariiklike spordiorganisatsioonidega.

EJL-i uude juhatusse kuuluvad Sven Nuutmann, Alari Akermann, Martin Berkmann, Tuuli Org, Kai Kallas, Toomas Tõniste ja Karl Hannes Tagu.

Lisaks tänab Nuutmann senist presidenti Kalev Vapperit ja lõpetavat juhatust, kuhu kuulusid Tiit Pruuli, Marti Hääl, Mihkel Kosk, Andres Valkna ning uues juhatuses jätkavaid Tuuli Orgi ja Toomas Tõnistet.