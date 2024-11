Algatati kasutuseta seisva Helsingi spordiareeni sundvõõrandamine

Spordi- ja meelelahutusüritusi võõrustava mitmeotstarbelise sisehalli omanikfirma taga seisavad vene taustaga Euroopa Liidu ja USA sanktsioonide all olevad ärimehed.

Areen on alates 2022. aastast ehk Venemaa sõjategevuse algusest Ukrainas olnud kinni. Helsingi linn teatas mullu, et kui vene-soome taustaga Gennadi Timtšenko ja Roman Rotenberg kinnisvara vabatahtlikult maha ei müü, siis algatatakse sundvõõrandamise protsess.

Esmaspäeva õhtul teatas linnavalitsus, et protsessi algatamine on vajalik säilitamaks hoone hea seisund ja vältida Soome mainekahju seoses sellega, et riik ei suuda võõrustada suuri rahvusvahelisi sündmusi.

Pealinna võimude hinnangul jäi 2023. aastal seoses areeni tühjana seismisega saamata 400 miljonit eurot erinevaid ettevõtlusega seotud tulusid. Areeni sundvõõrandamine võib siiski kesta aastaid, kuna see vajab ka valitsuse heakskiitu ja kompensatsiooni senistele omanikele.

Timtšenko varad on Euroopa Liidus külmutatud. Rotenbergi perekond on aga USA sanktsioonide all seoses tihedate sidemete tõttu Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Helsinki Arena ehk Hartwall Arena avati 1997. aastal. Mitmeotstarbeline ehitis võimaldab võõrustada jäähoki- ja korvpallimänge, samuti kontserte. Sõltuvalt üritusest mahutab see kuni 15 000 inimest.