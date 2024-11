Vinicius lõi kübaratriki, aga Reali niigi täis laatsaret sai lisa

Laupäevases mängus säras kolm väravat löönud Brasiilia täht Vinicius Jr., ühe tabamuse lisas Inglismaa koondislane Jude Bellingham. Viniciuse teisele ja Reali kolmandale tabamusele andis väravasöödu puurivaht Andrii Lunin.

Reali jaoks jäi kohtumist varjutama Eder Militao raske põlvevigastus. Pisarais brasiillane aidati pooletunnise mängu järel väljakult ära, hiljem kinnitas Real, et keskkaitsja rebestas põlve ristatisideme ning peab minema operatsioonile. Reali mängijatest on sel hooajal sama vigastusega auti langenud ka Dani Carvajal.

Vigastatute seas on lisaks neile veel Thibaut Courtois, Aurelien Tchouameni ja David Alaba; laupäevases mängus pidid väljakult lahkuma veel ka Lucas Vazquez ning Rodrygo. See tähendab, et Realil on tervena rivis vaid üks keskkaitsja ja peatreeneri Carlo Ancelotti sõnul tuleb vaadata akadeemia suunas. Juba laupäeval toodi Militao asemel kõrgliigadebüüdiks platsile 21-aastane Raul Asencio.

Eelmisel nädalal Barcelona 4:0 paremust tunnistama pidanud Real on 12 vooruga kogunud 27 punkti, kuus vähem kui 11 mängu võitnud põline rivaal. Kahe nädala pärast mängib Real võõrsil tabeli viimaste sekka kuuluva Leganesiga.