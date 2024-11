Eesti kettagolfikoondis alustas MM-tiitli kaitsmist edukalt

Kolmapäeval peeti MM-il esimesed neli üheksakorvilist match play formaadis mängu ning Eesti alistas edukalt nii Horvaatia, Tai, Jaapani kui Singapuri koondised. Neljapäeval kohtutakse alagrupi viimases mängus veel Suurbritanniaga.

Koondise mänedžer Ralf Rogov sõnas võistluspäeva eel, et mängudele vastu minevad koosseisud ning strateegiad on paigas. "Oleme saanud mängida ja katsetada erinevaid taktikaid ning meeskonnavaim on tugev. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on tulemus vastav," ütles ta.

Koondise liige Albert Tamm sõnas mängu järel antud intervjuus, et kõige üllatuslikum oli mäng Tai koondise vastu. "Kujunes pingeliseks, aga tulime välja," sõnas Tamm. Mängijate jaoks oli päev edukas ning meeleolu päeva lõpuks võimas. "Läheme nüüd õhtust sööma ning paneme paika homse plaani," lisas Tamm.

Alagrupimängude järel ootab koondiseid neljapäeval ees ka 18-korviline play-off, mille järel pääseb iga alagrupi neli parimat, kokku 16 koondist, edasi veerandfinaali.

Maailmameister selgub laupäeval, 9. novembril.