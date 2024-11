Tiitlit kaitsnud kettagolfikoondis jõudis koju: tiimivaim oli kõikidest üle

Kettagolfi värskeid võistkondlikke maailmameistreid oli lennujaamas tervitamas lähedaste ja alaliidu töötajate kõrval ka Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid. Rõõmu ja elevusega segunesid emotsioonid, maailmameistrid tunnetasid erakordset õlg-õla tunnet.

"Meil oli tiimivaim lihtsalt super. Enne, kui me siit pagasit võtsime, siis saime jälle ringis kokku ja me kõik ütlesime, kui uhked me oleme üksteise üle ja sellepärast ka see emotsioon," rääkis maailmameister Anneli Tõugjas-Männiste.

Albert Tamm viitas samuti võistkonna sisekeemiale. "See paistis teistele ka silma, see on midagi väga erilist. Puhtalt statistiliselt vaadates - meil olid väga ühtlased mängijad ja mida ühtlasem on sul [asetus], seda lihtsam on mängida. Ükskõik, kes sulle vastu tuleb," sõnas Tamm.

Eesti koondis võitis MM-il kõik kohtumised, kaitses tiitlit ja kindlustas endale koha ka järgmisel aastal Hiinas toimuvatele Maailmamängudele.

"See on mu teine maailmameistritiitel, sellepärast on ka väga oluline, et me saime seda uuesti teha ja lihtsalt sellise suurepärase tiimiga," lisas Tõugjas-Männiste. "Mitte midagi muud ei oleks üldse valikus olnud, meie tiimivaim oli kõikidest üle. Võib-olla austraallased ise on hästi ühtehoidvad, aga meile öeldi, et nad ei ole varem näinud sellist ühtekuuluvustunnet kui meie tiimis."

Järgmised võistkondlikud maailmameistrivõistlused peetakse kahe aasta pärast Leedus.