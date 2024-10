Yankees teenis kodupubliku ees ellujäämismängus võidu

Maailma suurima pesapalliliiga finaalseeria ehk World Seriesi esimesed kolm kohtumist kaotanud Yankees loovutas esimeses voorus kaks jooksu, kui Freddie Freeman taaskord kodujooksu lõi ning ühe jooksja koju tõi.

Yankeesi löögivooru ajal leidis seejärel aset kurioosne vahejuhtum, kui Gleyber Torres lõi palli paremale väljakupoolele, kus Dodgersi väljakumängija Mookie Betts selle kinni püüdis. Püüdmishetkel haaras aga üks agar Yankeesi fänn Bettsi kindast ning rebis palli sealt välja.

Kuivõrd Betts püüdis palli kinni, langes Torres igal juhul voorust välja, kuid MLB reegliraamatus on isegi lõik, milles selgitatakse, et mängu seganud pealtvaatajate puhul loetakse pall surnuks ning lööja voorust välja. Kõnealune Yankeesi fänn pidi ühtlasi varakult koju minema, sest turvamehed saatsid ta areenilt minema.

Mäng jätkus seejärel Yankeesi juhtimisel, kui võõrustaja järgmises kahes voorus viis jooksu koju tõi. Dodgers jõudis viiendas voorus veel punkti kaugusele, aga New York lisas kuuendas veel ühe jooksu ning tõi kaheksandas voorus üle kodupesa lausa viis jooksjat, et 11:4 võiduga seeria viiendasse mängu viia.

Yankees lõi neljandas mängus kolm kodujooksu, Anthony Volpe tõi koju neli jooksjat, Gleyber Torres kolm ning Austin Wells sai oma löögi järel üksinda pesad läbi joosta. Dodgersi eest lõi kodujooksu Freeman, kes tõi üle kodupesa kolm jooksjat, RBI sai veel kirja Will Smith.

Volpe on New Yorgis sündinud ning tegi esimeses voorus pesasid joostes eksimuse, jättes tõenäoliselt punkti väljakule. Tema kolm jooksjat koju toonud grand slam kolmandas löögivoorus lunastas aga patu täielikult. "Mul läks silme eest mustaks, kui nägin, et pall üle aia läks," ütles Volpe.

"See oli hullumeelne tunne. See on mu unistus, aga lisaks sellele unistasid sellest kõik mu sõbrad, mu sugulased, isegi mu õde. World Seriese võit on aga kõige tähtsam, seda ei saa millegagi võrrelda. Selle nimel on meil veel palju tööd vaja teha," lisas Volpe.

Dodgers juhib nelja võiduni toimuvat seeriat kolm-üks, viies mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva New Yorgis, misjärel rändab seeria tagasi Los Angelesse.