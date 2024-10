Dodgers jõudis MLB tiitlist ühe võidu kaugusele

Seeria avamängus kodujooksuga võitnud ning teises mängus 4:2 võidu teeninud Dodgers suutis kolmandas mängus võõrsil juba esimese vooruga 2:0 juhtima minna, kui avamängu kangelane Freddie Freeman taaskord kodujooksu lõi.

Kolmandas voorus lisandus veel üks punkt ning pärast kuut vooru juhtis Los Angelese klubi 4:0. Kuigi Yankees tõi üheksandas voorus kaks jooksjat koju, tuli siiski seeria kolmandas mängus tunnistada Dodgersi 4:2 paremust.

Lisaks kaks jooksu koju toonud Freemanile tõid jooksja koju (RBI) veel Mookie Betts ja Enrique Hernandez. Yankeesi punktide eest hoolitses Alex Verdugo, kelle kodujooks üheksandas voorus tõi veel ühe jooksja koju. Mõlemad meeskonnad panid palli mängu viis korda, Dodgersi võitvaks viskajaks jäi viis puhast vooru teinud Walker Buehler.

See tähendab, et Los Angelesel on nelja võiduni peetav seeria võimalik võita Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva. Dodgers võitis oma esimese tiitli 1955. aastal ning on kokku neid saavutanud seitse tükki, Yankees on MLB meistriks tulnud lausa 27 korda, kuid viimane tiitel jääb aastasse 2009.