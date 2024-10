Heiki Nabi jätkab sportlaskarjääri

Sel aastal kolmandat korda olümpiamängudel võistelnud Nabi piirdus Pariisis avaringiga, kui jäi Aserbaidžaani esindajale Sabah Shariatile alla. Pärast võistlust ei osanud 39-aastane Nabi öelda, kas tahab karjääriga jätkata, kuid neljapäeval ütles ta Delfi Spordile, et tahab veel kõrgesse mängu sekkuda.

"Sees oli 50-50 tunne kohe olemas. Tegelikult jäi olümpia ikkagi kripeldama," ütles Nabi Delfile. "Nägin, et selle ajaga, kui tippsporti tagasi tulin, jõudsin ka selles vanuses tipule päris lähedale ja maadlesin tippudega võrdselt. Nägin, et seis on võrdne ja tulemus sõltub sellest, kel parem päev parasjagu on. Nii et ma ei tahtnud veel käega lüüa. Kui õla saab korda, tahaks veel kõrges mängus kaasa rääkida."

Tulevikust rääkides mainis Nabi, et võtab ühe aasta korraga. "Päris nelja aastat korraga ei julge ma lubada. Kui suudan ja püsin terve, võin spordis veel olla," viitas ta 2028. aastal toimuvatele Los Angelese olümpiamängudele.

Nabi võitis 2012. aastal Londoni olümpiamängudel hõbeda ning saavutas neli aastat hiljem Rio de Janeiro olümpial viienda koha. Tokyo olümpiamängud pidi ta dopingukaristuse tõttu vahele jätma.