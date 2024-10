Kristin Tattar: profiturneel on märgata taseme ühtlustumist

Profiturnee finaaletapile ehk DGPT Championship'ile pääsesid võistlema vaid maailma edetabeli 20 paremat naist. Tattar jäi kokkuvõttes koos ameeriklanna Ohn Scogginsiga teist kohta jagama. Mõlemad kogusid tulemuse 31 viset alla par'i. Võitjaks krooniti ameeriklanna Missy Gannon, kes edestas Tattarit ja Scogginsit lõpuks kahe viskega.

"Ma arvan, et see viimane turniir sai tegelikult väga hästi mängitud. Skoori poolest mängisime lõpuks võitjaga sama tulemuse. Lihtsalt juba turniiri alustasime siis vastavalt profituuri üldedetabelile, kus oli selline handicap eespool olijatele. Nii et üsna tugev lõpp hooajale. Alati on parandamisruumi, kuid mina olen rahul," rääkis Tattar ERR-ile.

Tattar jääb lõppenud hooajaga tervikuna rahule. Ta teenis tänavu kaheksa esikohta, neist viis profiturneelt. Seejuures pidi ta suve alguses vigastuse tõttu olema üle kahe kuu pikkusel mängupausil.

"Eks see hooaeg käis mõnes mõttes üles-alla, aga tegelikult pakkus mulle enamjaolt rõõmu. Taaskord tuli väga palju võite ning ületasin maagilise 1000 reitingupunkti piiri, mida varasemalt pole ükski naine suutnud. Sellega sai ajalugu tehtud. Kui ma pärast roidemurdu võistlustulle naasin, siis tulid ainult kohad esikolmikus, välja arvatud [Tallinna] lauluväljakul toimunud võistlusel, mis lõppes kaheksanda kohaga. See oli ainukene plekk, aga ka see oli väga tore üritus."

Iga hooajaga tõusev tase naiste seas teeb Tattarile vaid rõõmu. "Mõnes mõttes on märgata sellist ühtlustumist. Hooaja alguses oli väga palju erinevaid võitjaid. Igal võistlusel oli vaja üle 1000 keskmise reitingu mängida – see on märk sellest, et naised on astunud jõudsalt sammu edasi. Konkurents on edasiviiv jõud ja seda on ainult rõõm näha ja endal on ka tore võita, kui kõik mängivad kõrgel tasemel. See pakub lõpuks rohkem rõõmu ja rahulolu igaühele."

Nüüd läheb Tattar väljateenitud puhkusele. "Hooaeg on läbi, aga natukene on veel askeldamisi. Järgmisel nädalal korraldame elukaaslasega ühe võistluse. Siis tahaks natukene aega lihtsalt puhata ning mitte üldse mõelda kettagolfist või tööasjadest."

Mida toob uus hooaeg? "Järgmisel aastal on väga palju võistlusi Euroopas, kaasa arvatud maailmameistrivõistlused. Eks ma unistan kindlasti Major'ite võitudest, MM-tiitli võidust ja ka EM on tulemas. Põhirõhk on kindlasti just nendele suunatud."