Saalijalgpallis selgub hooaja esimene karikavõitja

Superkarikafinaalis kohtuvad traditsiooniliselt Eesti saalijalgpalli meister ja karikavõistluste võitja. Juhul kui karikavõitja ja meister on üks ja sama võistkond, nagu mullu juhtus, sest mõlemad tiitlid võitis Sillamäe Silla FC, pääseb superkarikale meistrivõistlustel teise koha saavutanud võistkond, kelleks on Tallinna FC Bunker Partner.

Kuigi Bunker Partner lõpetas saalijalgpalli meistriliiga põhiturniiri esimesel ning Silla kolmandal positsioonil, näitas kohamängudes paremat minekut Silla. Meeskonnad kohtusid omavahel finaalseerias, kus Silla teenis kolmest mängust väravate vahega 19:10 kolm võitu. Lisaks heitluses Eesti meistrikarikale on vastamisi oldud ka karikasarjas: möödunud hooaja saalijalgpalli karikavõistluste poolfinaalis näitas Silla enda 7:4 paremust. Kokku on meeskondadel ette näidata kuus omavahelist mängu – neist viies on võidutsenud Silla, ühes Bunker Partner.

Silla läheb kohtumisele vastu tiitlikaitsjana, mullune superkarikafinaali võit oli meeskonna jaoks ajaloo esimene. Finaalis teeniti suureskooriline 10:2 võit Jõhvi FC Phoenixi üle, seejuures näitas meeskonna eest resultatiivsust kuus erinevat mängijat. Tallinna Bunker Partner mängib finaalis esimest korda.

Meeskonnad panevad saalijalgpalli superkarikafinaalis palli mängu laupäeval, 19. oktoobril kell 19 Sõle spordikeskuses.